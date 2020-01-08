搜狐考核新规曝光：迟到一次罚500，最高千元

IT之家1月8日消息 据腾讯科技报道，搜狐近日发给员工的“考勤新规”邮件被曝光，新规要求员工9:30前到岗，迟到一次罚款500元，引发行业热议。

从被曝光的邮件可以看出，搜狐“考勤新规”要求全员执行标准工时制，需要调整上下班时间的，应相应调整到岗时间至9:30前，对于迟到者，当月累计4次（含）以内晚于9:30到岗，每次扣罚奖金500元，累计达5次（含），每次扣罚奖金1000元。

据悉，搜狐内部员工透露，此前搜狐公司对于迟到者单次罚款为5元。

张朝阳在新年《卷首语》中寄语员工在新一年做到两点：

第一，只有在每天太阳升起的时候，你已经开始思考当天的工作，在太阳落山的时候，你依然在热烈地讨论工作，你对工作的兴奋度才能被最大限度地调动起来，你会更聪明、更有想法、更有创造性，了解问题的颗粒度更细致。“而且，勤奋工作使精神强健，有利于健康；反而无所事事，或有拖延症的人才更容易焦虑。

第二，作为搜狐的员工，每个人有学习、了解的义务。“你有义务了解其他相关部门正在做的事情，你有义务使用搜狐主要的产品，你有义务阅读对公司的报道。在一个以小时为时间尺度快速前行的组织里，你必须用同样的时间密度来感受这个组织的脉搏，并成为其脉搏的一部分。