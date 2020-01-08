疯狂游戏机Origin PC Big O开卖：整合PC/PS4P/XB1S

IT之家1月8日消息 去年7月份，Origin PC推出了一款疯狂的设备——Big O，将Xbox、PS4和PC整合到了同一个机箱中，现在这款设备已经开卖，但是略微有些“缩水”，因为现在只整合了PS4 Pro或Xbox One S其中一台主机。

当前的Big O提供PS4 Pro或Xbox One S全数字版，但不能同时提供两者，两个主机都是液冷的，并且这些主机可以独立于PC使用，它们具有独立的电源连接和HDMI输出。

售价方面，基础的PS4 Pro版为2573美元（约17866元），还不包括任何高端GPU、RAM、改进的散热等，具体配置如下：

配备1TB硬盘的PS4 Pro

改装的CORSAIR Crystal系列280X机箱

英特尔酷睿i5-9600K 3.7GHz

华擎Z390M PRO4

16GB CORSAIR VENGEANCE 3000MHz（2x8GB）

ORIGIN FROSTBYTE 120密封液体冷却系统

NVIDIA 6GB GeForce GTX 1660 SUPER

240GB Force MP510 NVMe PCIe M.2固态硬盘

450瓦CORSAIR SFX系列PSU

具有相同规格的Xbox One版仅便宜143美元，为2,427美元（约16845元）。