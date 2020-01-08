CES 2020：佳明展示Tacx骑行台及多款运动手表

在CES2020上，佳明展示Tacx骑行台以及fēnix 6X Pro Solar太阳能版、Darth Vader达斯·维达特别款、First Avenger美国队长特别款、Instinct Tactical战术版一系列新款腕表，并宣布计划在2020年里把Tacx骑行台引入到中国国内市场。

2019年2月佳明（Garmin）宣布收购专业生产自行车训练滚筒及骑行台的荷兰品牌Tacx，经过半年多时间整合后，计划在2020年把Tacx三款FLUX 2、NEO 2T、NEO Bike骑行台引进到中国国内市场，最便宜一款产品售价预计只要5000元左右。不过消费者要特别注意到是，国内Tacx商标已经被抢注，因此佳明在引进骑行台时会启动新名字。

▲Tacx NEO Bike骑行台

在过去的10年时间里，佳明在消费市场一直专注于运动健康，收购了不少相关企业，比如说在2011年收购Metrigear，推出了Garmin Vector功率表，2015年收购了Backtracker雷达设备制造商，继而退出Garmin Varia后视雷达。佳明在国内发售Tacx骑行后只是收购后新的市场举措，相信日后会进行更深陈词的技术融入。

除了骑行台外，佳明在CES2020展台上还展出了多款新运动腕表——fēnix 6X Pro Solar太阳能版、First Avenger美国队长特别款、Darth Vader达斯·维达特别款、Instinct Tactical战术版。

fēnix 6X Pro Solar太阳能版是佳明最新旗舰款户外腕表，它继承了旧有产品的PacePro配速策略、全彩详细地图、全天脉搏血氧监测一系列功能，表带由钛合金制成，表壳由纤维增强聚合物与金属底壳组合而成，有效降低手表重量，并首次在fēnix系列中引入了太阳能充电功能，在徒步过程中可以利用太能补充电力，延长手表的使用时间。

佳明在推出Garmin Instinct后收获了不少潮流人士追棒，在此基础上推出了Tactical战术版。Instinct Tactical战术版同样按照MIL-STD-810军规标准打造，外观上融入了数码迷彩元素与战地掩蔽色彩概念，还新增了隐蔽模式、Jumpmaster跳伞大师、航点投影、双GPS坐标格式及预装战术运动模式，更适合专业用户使用。

近年来兴起了联名产品，佳明没有错过这个风潮，携手迪士尼趁机推出了Darth Vader达斯·维达特别款、First Avenger美国队长特别款。这两款手表基于GarminActive打造，融合了漫威、星球大战经典人物的外观元素，可能是“I am your father”粉丝们的首选运动手表。

北京时间2019年12月28日1:30左右，铱97号卫星在俄罗斯上空坠入地球大气层，夜空再没有铱闪，但新一代铱星卫星早已进入轨道，铱星电话仍是重要救急手段，因此佳明带来了一款支持铱星电话的Garmin GPSMAP 66i手持机。Garmin GPSMAP 66i配备了3英寸彩色大屏幕，带有实体按键，一键可发送救援信息至GEOS 24/7搜索和救援监视中心，支持GNSS全球卫星定位系统，内置气压计式高度计及三轴电子罗盘，可拨打铱星电话，支持Direct-to-device BirdsEye图像下载，无需年度订阅，是户外运动最后一道安全保障。