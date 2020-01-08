内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>人物

马斯克来上海所乘坐私人飞机在2015年购入，价格7000万美元

2020/1/8 17:04:35来源：TechWeb作者：辣椒客责编：远洋评论：

1月8日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉昨日在上海超级工厂举行了交付仪式，向10位幸运的公众车主交付了国产Model 3，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）也有出席，新车的钥匙就是由他亲自交给车主的。

从特斯拉官网所公布的消息来看，马斯克是在昨日上午乘坐Model X抵达上海超级工厂的，国产Model 3的交付仪式则是在昨日下午举行。

在交付仪式的前一天，马斯克就已经从洛杉矶启程，飞往上海，在1月6日晚，航空物语微博还曾发布了一条比较有趣的消息，马斯克的私人飞机湾流G650紧随东航“洛杉矶-上海”MU578航班起飞，并紧紧地跟在后面，不过湾流G650要比东航的波音777飞得更高更快，所以在中途超越，比民航更早在上海降落。随后东方航空的官网微博评论道，不愧是造火箭的，在下佩服。

航空物语的微博及东方航空的评论，也再次让马斯克的私人飞机进入了大众的视野。

湾流G650ER私人飞机

从外媒的报道来看，马斯克的湾流G650ER私人飞机，是由世界著名的豪华、大型公务机厂商湾流宇航公司所生产。湾流宇航公司成立于1958年，目前是通用动力旗下的一家公司，在售的机型包括G280、G550、G500、G600、G650ER、G700等多个型号，自成立至今，已向用户交付量超过2000架私人飞机，其中G550已经交付了600架。

马斯克来上海所乘坐的湾流G650ER，是他在2015年购入的，当时的价格为7000万美元，不过当时特斯拉的规模还没有现在这么大，名气也远不如现在，当时还没有建设上海超级工厂的计划，Model 3还没有推出。

湾流宇航公司官网所公布的信息显示，湾流G650ER的最高速度可以达到0.925马赫（1132.2公里/时），最远飞行距离为13890公里，初始巡航高度12497米，最高巡航高度为15545米，最多可搭载19名乘客。

现在已无从考证马斯克2015年买入湾流G650ER私人飞机时的身价，但在目前的福布斯实时富豪榜上，他的身价高达284亿美元，是全球第35大富豪，买得起也消费得起湾流G650ER私人飞机。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：马斯克

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    