马斯克来上海所乘坐私人飞机在2015年购入，价格7000万美元

1月8日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉昨日在上海超级工厂举行了交付仪式，向10位幸运的公众车主交付了国产Model 3，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）也有出席，新车的钥匙就是由他亲自交给车主的。

从特斯拉官网所公布的消息来看，马斯克是在昨日上午乘坐Model X抵达上海超级工厂的，国产Model 3的交付仪式则是在昨日下午举行。

在交付仪式的前一天，马斯克就已经从洛杉矶启程，飞往上海，在1月6日晚，航空物语微博还曾发布了一条比较有趣的消息，马斯克的私人飞机湾流G650紧随东航“洛杉矶-上海”MU578航班起飞，并紧紧地跟在后面，不过湾流G650要比东航的波音777飞得更高更快，所以在中途超越，比民航更早在上海降落。随后东方航空的官网微博评论道，不愧是造火箭的，在下佩服。

航空物语的微博及东方航空的评论，也再次让马斯克的私人飞机进入了大众的视野。

湾流G650ER私人飞机

从外媒的报道来看，马斯克的湾流G650ER私人飞机，是由世界著名的豪华、大型公务机厂商湾流宇航公司所生产。湾流宇航公司成立于1958年，目前是通用动力旗下的一家公司，在售的机型包括G280、G550、G500、G600、G650ER、G700等多个型号，自成立至今，已向用户交付量超过2000架私人飞机，其中G550已经交付了600架。

马斯克来上海所乘坐的湾流G650ER，是他在2015年购入的，当时的价格为7000万美元，不过当时特斯拉的规模还没有现在这么大，名气也远不如现在，当时还没有建设上海超级工厂的计划，Model 3还没有推出。

湾流宇航公司官网所公布的信息显示，湾流G650ER的最高速度可以达到0.925马赫（1132.2公里/时），最远飞行距离为13890公里，初始巡航高度12497米，最高巡航高度为15545米，最多可搭载19名乘客。

现在已无从考证马斯克2015年买入湾流G650ER私人飞机时的身价，但在目前的福布斯实时富豪榜上，他的身价高达284亿美元，是全球第35大富豪，买得起也消费得起湾流G650ER私人飞机。