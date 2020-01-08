阿里巴巴王帅：淘宝神人是全力以赴的创业者，绝不仅仅是网红和带货

1月8日，阿里巴巴合伙人王帅在淘宝神人学院开学盛典上发表演讲，他表示：淘宝神人绝对不仅仅是网红和带货，他们充满了创意和正能量，是正在全力以赴的创业者。

既然是创业，在每个阶段都会遇到不同的问题。只有持续地付出努力和学习技能，才可以让我们走得更远、更踏实——这是王帅对淘宝神人的期望，也是对淘宝生态中创业者的期望。

王帅还指出，现在这个社会很浮躁，会让人“莫名其妙”地红起来。作为网红，你需要知道这种“莫名其妙”是运气，此外，你还要有能力把这种运气变成我们的实力。网红除了红了之外，需要更多的学习、运营、管理和持续发展，要学习怎样建立一个品牌，怎么成长为一个非常让人有亲近感的IP……

对于“神人”，王帅认为，“神人就是，做一个普通人也要让这个世界因为我们而不同。”他认为，神人可能具备几个特点，是“精气神”结合得非常好的意中人：“精”是有很多的精力；“气”是有正气、有正能量；“神”是有创造力、有活力，让人意想不到，让人收获快乐。

最后，王帅用自己老师发给他的一段话劝勉各位“淘宝神人”：“往事如烟，飘到眼前，萦萦绕绕，酸酸甜甜。”

以下为王帅致辞全文：