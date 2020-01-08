阿里巴巴王帅：淘宝神人是全力以赴的创业者，绝不仅仅是网红和带货

1月8日，阿里巴巴合伙人王帅在淘宝神人学院开学盛典上发表演讲，他表示：淘宝神人绝对不仅仅是网红和带货，他们充满了创意和正能量，是正在全力以赴的创业者。
既然是创业，在每个阶段都会遇到不同的问题。只有持续地付出努力和学习技能，才可以让我们走得更远、更踏实——这是王帅对淘宝神人的期望，也是对淘宝生态中创业者的期望。
王帅还指出，现在这个社会很浮躁，会让人“莫名其妙”地红起来。作为网红，你需要知道这种“莫名其妙”是运气，此外，你还要有能力把这种运气变成我们的实力。网红除了红了之外，需要更多的学习、运营、管理和持续发展，要学习怎样建立一个品牌，怎么成长为一个非常让人有亲近感的IP……
对于“神人”，王帅认为，“神人就是，做一个普通人也要让这个世界因为我们而不同。”他认为，神人可能具备几个特点，是“精气神”结合得非常好的意中人：“精”是有很多的精力；“气”是有正气、有正能量；“神”是有创造力、有活力，让人意想不到，让人收获快乐。
最后，王帅用自己老师发给他的一段话劝勉各位“淘宝神人”：“往事如烟，飘到眼前，萦萦绕绕，酸酸甜甜。”
以下为王帅致辞全文：
世界因淘宝神人而不同
辛苦大家，年底都是大家最忙的时候，但我来参加这个活动，一进来感觉就不一样。刚刚听了大家的分享，我感觉淘宝神人应该都是上帝造的，和我们的思考方式、表达方式、从事行业、商业规则、创新玩法有很大的差别，所以这次对我们来讲是一个很好的学习机会。
昨天我们在三亚开乡村教师的颁奖典礼，马老师定义了什么是最好的教育，他说最好的教育就是：“人到了老的时候还有继续学习的能力。”神人确实是我们学习的很多源泉。
我们一直说“万能的淘宝”，淘宝上为什么会有这么多的新奇的东西，为什么有这么多让人意想不到的事情发生。转念一想，这些万能的东西都是我们在座的每一个人所创造的。
什么叫做神人？在中国有一句老话，有两个词：说这个人真精，叫“人精”；一个说这个人真神，什么都能够干出来。神人就是，做一个普通人也要让这个世界因为我们而不同。回想起来，神人可能具备几个特点，是“精气神”结合得非常好的意中人：“精”是有很多的精力；“气”是有正气、有正能量；“神”是有创造力、有活力，让人意想不到，让人收获快乐。这是我对神人比较粗浅的理解。
人精和神人的结局是不一样的，我们知道三打白骨精，三是一个虚词，说明见一次打一次。但是神人让人充满了怀念、充满了亲近感。“海内存知己，天涯若比邻”，让人舍不得分开。神人和人精很大的区别在于这里，是感情上的、温度上的连接。
刚才讨论了很多网红经济，讨论了很多人设……现在这个社会很浮躁，会让人“莫名其妙”地红起来。如果你成为一个网红，要知道这种“莫名其妙”是你的运气，但是我们要有能力把这种运气变成我们的实力。我们除了红了之外，需要更多的学习、运营、管理和持续发展，要学习怎样建立一个品牌，怎么成长为一个非常让人有亲近感的IP……这是我们要学习的，大家一起学习，教学相长。
淘宝神人绝对不仅仅是网红和带货，他们充满了创意和正能量，是正在全力以赴的创业者。既然是创业，在每个阶段都会遇到不同的问题。只有持续地付出努力和学习技能，才可以让我们走得更远、更踏实——这是我对淘宝神人的期望，也是对淘宝生态中创业者的期望。
创业是有苦有甜的。刚刚在来的路上，我的老师给我发了一段话，在这里送给大家：“往事如烟，飘到眼前，萦萦绕绕，酸酸甜甜。”
谢谢大家！