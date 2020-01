《万智牌：竞技场》国服开启首测：腾讯代理，集换式卡牌游戏鼻祖

IT之家1月8日消息 根据腾讯游戏官方的消息,《万智牌:竞技场》“星火首测”今日正式开启!本次首测为限号删档技术测试,从1月8日开始,持续到1月14日,开服时间为每天下午3点~10点。

据介绍,《万智牌:竞技场》是世界首款“集换式卡牌游戏”——《万智牌》的最新电子版。诞生于1993年的《万智牌》是世界首款“集换式卡牌游戏”。历经二十余年发展,《万智牌》已出版了两万余张卡牌,在全球拥有千万玩家。《万智牌:竞技场》在还原卡牌收集、构组套牌等核心玩法之余,增加了炫酷的卡牌与对战特效,并对游戏视听体验进行了全方位升级。

据悉,万智牌 (Magic The Gathering)是1993年由美国数学教授理查·加菲设计,并经由威世智(Wizards Of The Coast)公司发行的世界上第一款集换式卡牌游戏(TCG)。在万智牌游戏中,你的身份是称为鹏洛客(Planeswalker,原译旅法师)的强大法师,为求取荣誉,知识与冒险而与其他鹏洛客过招。

游戏规则方面,进行游戏的双方必须有各自的一副牌的组合。在对战开始的时候双方各有20点生命,由先手的玩家开始,两位或者多位玩家轮流进行自己的回合。游戏的目标是,在自身存活时,设法将对方的“生命”降至0或以下,或迫使对手无牌可抓,或使对手获得10个中毒指示物,或利用特殊咒语使其输掉此盘游戏。