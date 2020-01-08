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《万智牌：竞技场》国服开启首测：腾讯代理，集换式卡牌游戏鼻祖

2020/1/8 20:35:42来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月8日消息 根据腾讯游戏官方的消息，《万智牌：竞技场》“星火首测”今日正式开启！本次首测为限号删档技术测试，从1月8日开始，持续到1月14日，开服时间为每天下午3点~10点。 

据介绍，《万智牌：竞技场》是世界首款“集换式卡牌游戏”——《万智牌》的最新电子版。诞生于1993年的《万智牌》是世界首款“集换式卡牌游戏”。历经二十余年发展，《万智牌》已出版了两万余张卡牌，在全球拥有千万玩家。《万智牌：竞技场》在还原卡牌收集、构组套牌等核心玩法之余，增加了炫酷的卡牌与对战特效，并对游戏视听体验进行了全方位升级。

据悉，万智牌 （Magic The Gathering）是1993年由美国数学教授理查·加菲设计，并经由威世智（Wizards Of The Coast）公司发行的世界上第一款集换式卡牌游戏(TCG)。在万智牌游戏中，你的身份是称为鹏洛客（Planeswalker，原译旅法师）的强大法师，为求取荣誉，知识与冒险而与其他鹏洛客过招。

游戏规则方面，进行游戏的双方必须有各自的一副牌的组合。在对战开始的时候双方各有20点生命，由先手的玩家开始，两位或者多位玩家轮流进行自己的回合。游戏的目标是，在自身存活时，设法将对方的“生命”降至0或以下，或迫使对手无牌可抓，或使对手获得10个中毒指示物，或利用特殊咒语使其输掉此盘游戏。

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关键词：万智牌腾讯

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