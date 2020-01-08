苹果发布服务业务数据年报：软硬件登顶后又一爆发点

1月8日晚间消息，苹果公司刚刚宣布其服务业务的年度数据，这是一张关于App Store软件商店、Apple Music音乐、以及Apple Pay移动支付业务的年度成绩单，它显示了苹果在刚刚过去的一年中，为用户提供了哪些服务，并取得了怎样的成绩。

App Store：每周五亿访问量

苹果公司一直以“软硬件融合”的方式推动整体生态向前进步，并且这两者能互相促进，帮助苹果在手机，电脑等各方面形成一条护城河。在近几年，又加上了音乐视频内容服务，这三者共同作用，让苹果在过去的一年中，服务业务净营收达到了125.11亿美元，创历史新高。

App Store是苹果最初构建iOS生态的根基，目前已经拓展到其他硬件平台，并依照产品形态构建了macOS软件商店，watchOS软件商店，甚至tvOS软件商店等来复制iOS平台的成功经验。

▲Mac上的App Store

App Store目前仍是世界上最安全、最具活力的应用程序市场，这点在数据上也有明显体现：每周有超过5亿人访问，为155个国家的开发者提供了直面用户的途径。

根据苹果公布的数据，自2008年App Store以来推出，开发者的收入已超过1550亿美元，并且其中四分之一的收入（也就是近400亿美元）都来自去年。这意味着，App Store的营收规模也在不断加速。

另外，苹果还公布，平安夜至跨年夜期间，App Store的用户消费额达14.2亿美元以上，比去年的12.2亿美元又增长了16%；仅在2020年元旦一天就达到3.86亿美元，比去年增长了20%，创下了新的单日记录。

为了推进自己的App Store规模不断扩大，吸引更多开发者制造出更多有趣的App，苹果公司实际也在不断自我更新，推出更多吸引开发者的方式。尤其是中国，他们于2019年6月在WWDC大会上宣布会在中国设立首个设计开发加速器，7月9日就已经正式上线。中国开发者可以在这了解更多关于苹果最新的技术，比如ARKit 3、CoreML等；另外针对自己开发App时出现的困难，通过预约可以与苹果团队进行一对一面谈交流，查找问题给出建议。

Apple Music与Podcasts 1000万首歌和80万个节目

苹果的流媒体音乐服务于2015年6月底在美国上线，三个月后正式登陆中国市场。目前已经可提供超过1000万首歌曲，在115个国家/地区策划数千个歌单或每日精选内容。

Apple Music串联了苹果硬件

目前Apple Music已经打通了iPhone、iPad、Apple Watch、Mac、HomePod和CarPlay等硬件。2019年，Apple Music滚动歌词功能上线，超过50%的听众在iOS 13上使用过它。但很少有人知道，为了确保歌词显示效果准确这个小细节，苹果甚至组建了一支专门的歌词处理团队。

另一个跟“声音”有关的平台是Apple Podcasts，它提供免费的音频故事，娱乐、聊天节目等。根据苹果今天公布的数据，现在155个国家的的用户可以收听超过80万个节目。

如果说App Store的作用是让iPhone或Mac等硬件变得更有用，Apple Music和Podcasts则是让他们变得更有趣。前者的贡献者是App开发者们，后者是艺术家和歌曲作者，而苹果为两者都提供了一个全球性的平台，让人们能在上面施展自己的才华。

Apple Pay：2019年迎来大改版

在上线多年后，苹果移动支付业务Apple Pay也在承载更多内容。除了非接触式支持，2019年，全球150多个体育场馆、棒球场、竞技场和娱乐场所的入场券可通过iPhone和Apple Watch进行非接触式售票。

Apple Pay承载了更多内容

苹果在iOS13上也给Apple Pay做了一次大改版，每笔消费下有详细的消费商家名称，在国内，如果用乘坐地铁公交，还能用地图行驶呈现具体出行信息。

目前，iPhone和Apple Watch版Apple Pay已经支持世界范围内的主要城市公交服务，例如中国的上海，北京；以及东京、莫斯科、伦敦和纽约等城市。苹果在自己的年度成绩单中透露，到2020年，还将开通深圳、广州和佛山，华盛顿等城市的公交功能。

iCloud：已有超过75%的iCloud用户受双重验证保护

iCloud最初的意义是给iPhone用户一个存储照片、视频、通讯录等地的云端，随着时代的发展，他也一直在变化，如今包括macOS桌面上的文件都已经可以放在iCloud中，并且这个过程是无声的，用户并不需要特别的操作，或者按同步按钮之类的。

iCloud连接家庭

除了存储文件或App数据更加安全，iCloud的另一项任务是负责Apple ID的安全，苹果宣布说，已有超过75%的iCloud用户受到双重验证的保护，只有通过信任设备，才能在一台新设备上登录Apple ID，这种方式杜绝了Apple ID被远程盗用的风险。

iCloud也连接了家庭，通过家庭共享，最多6名家庭成员可以共享苹果服务，包括Apple Music和iCloud存储空间，或者App购买。

总结：苹果服务业务爆发的一年

针对今天公布的数据，苹果公司负责互联网软件和服务的高级副总裁艾迪-库（Eddy Cue）称：“我们为客户带来了一些令人兴奋的新体验，同时为用户隐私和安全制定了标准。我们以令人难以置信的势头开始下一个十年，感谢对我们所有服务表现出如此热情的客户，我们为世界上最好的创作者、讲故事者、记者和开发者而鼓掌。”

根据苹果2019财年第四财季业绩报告显示，苹果公司第四财季营收为640.40亿美元，比去年同期的629.00亿美元增长2%，其中来自于服务的净营收为125.11亿美元，创下历史新高。

我们相信，在未来，苹果的五大平台以及相应的硬件，会通过软件，音乐和支付等服务业务进一步紧密结合，产生>5的效果，他们也将是串联五大平台生态一道道锁链，让整个苹果生态可以软硬件之间、平台之间互相打通并不断交流保持活力。