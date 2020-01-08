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英特尔11代酷睿Tiger Lake-U现身数据库，主频达3.9GHz?

2020/1/8 21:22:17来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月8日消息 昨天，英特尔在CES上介绍了Tiger Lake，称其将搭载Xe核显，并且AI性能将会大幅增强。现在，知名爆料者APISAK在Geekbench 5上找到了这款处理器的跑分。

数据显示这款Tiger Lake搭载的系统为Ubuntu 16，系统内存为16GB，四核八线程，标注的主频竟然达到了3.9GHz，很明显这是不合理的，3.9GHz可能是平均睿频的频率。

相比之下，现在的i7-1065G7也是四核八线程，主频1.3GHz，睿频3.9GHz，其Geekbench 5跑分如下：

i7-1065G7的单核跑分在900到1200左右，而Tiger Lake则达到了1300，预计正式版本将会更高，毕竟英特尔还有几个月的时间来调试。

昨天，英特尔公司执行副总裁兼客户端计算事业部总经理Gregory Bryant介绍了Tiger Lake移动处理器，称其搭载了Xe核显，采用了英特尔10nm+制程工艺。除此以外新处理器还将集成Thunderbolt 4，预计今年出货。

英特尔在现场展示了Tiger Lake处理器，并表示这款CPU只需要一块小小的主板。

如上图所示，大的是U系列的Tiger Lake，小的是Y系列，长条形的主板是英特尔最小的公版设计，非常节省空间。

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关键词：英特尔tiger Lake

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