苹果加大iPhone回收力度，但矿产需求却有增无减

据路透社报道，苹果打算使用机器人拆解iPhone来回收和再利用矿物，以改变电子产品的回收方式。然而，全球电子产品的需求不断增加，意味着制造商仍需要开采新的矿山。

苹果称，公司希望成为无需依赖采矿业的“闭环”制造商，而机器人则是该计划的一部分。对于苹果的大胆目标，有些行业分析师认为，不太可能实现。



在德州奥斯汀郊外一个不起眼的仓库里，苹果的Daisy机器人被用于拆解iPhone，以提取和回收包括锂在内的14种矿物。苹果已经在部分产品中使用可回收的铝、锡、钴和稀土，并计划在未来数年内使用更多可回收的矿物。

Daisy机器人长不足20码，其拆除iPhone上的电池需要四个步骤，然后再弹出螺钉和模块，包括用于产生手机震动的触觉反馈监视器。接着，这些零部件会送至回收商，以提炼其中的矿物。Daisy可以每小时拆解200部iPhone。苹果表示，2017年，奥斯汀的机器人一共处理了100万部iPhone。

公司的环境、政策和社会活动主管丽莎·杰克逊（Lisa Jackson）表示，苹果之所以选择iPhone作为Daisy拆解的首款产品，是因为iPhone广受欢迎。

苹果也在考虑与电动汽车制造商在内的其他公司分享Daisy技术。不过也有人对Daisy的用途表示质疑，比如科技圈里就有不少人士认为Daisy更像是苹果公司的公关噱头。

“他们以为自己可以回收全部的矿物质，但这几乎不可能，”iFixit首席执行官凯尔·韦恩斯（Kyle Wiens）说。iFixit是一家致力于维修而非丢弃iPhone和其他电子产品的公司。

这或许也解释了为什么采矿公司有恃无恐。

“苹果处于优势地位，因为他们有这个能力，”工业贸易组织国际采矿和金属委员会的主席汤姆·巴特勒（Tom Butler）说，“但不是人人都有能力效仿。”

更多采矿业的高管还指出，电动汽车的日益普及，意味着市场对新开采矿物的需求会持续扩大，这一点苹果亦不否认。

“我们并非要与采矿公司竞争，”苹果的丽莎·杰克逊说，“他们没有什么需要担心的。”