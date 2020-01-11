消息称OYO酒店在中国和印度解雇数千名员工

1月11日消息，据外媒报道，据知情人士透露，印度连锁酒店Oyo正在中国和印度解雇数千名员工，这加剧了该公司正陷入困境的迹象。OYO是日本软银集团投资的最大创企之一。

知情人士表示，OYO已经解雇了其在中国12000名员工中的5%，部分原因是业绩不佳。同时，该公司也解雇了其在印度10000名员工中的12%，这两个市场裁员总人数达到1800人。此外，OYO还计划在未来三到四个月内在印度再裁员1200人。

这些知情人士称，OYO正在进行重组，削减中国和印度的员工人数，导致数千人被解雇。OYO代表拒绝回应置评请求。

Oyo的裁员是孙正义(Masayoshi Son)旗下软银遭遇的又一次挫折，软银的投资组合最近受到办公空间共享创企WeWork崩溃、Slake和Uber股价暴跌的打击。

孙正义呼吁其投资的创始人加强财务纪律，促使Zume Pizza等规模较小的公司裁员。软银的其他投资对象，包括Getround、Wag Labs、Fair和Brandless等，一旦收入和利润明显达不到曾经显得雄心勃勃的目标，就不得不裁员或改变商业模式。

OYO面临的更大挑战是，中国的酒店所有者始终在该公司办公室前抗议，指责这家初创公司违反了合同协议。愈演愈烈的动荡可能会使软银筹集二号愿景基金(Vision Fund)的努力复杂化。

上海咨询公司AgencyChina的研究和战略经理迈克尔·诺里斯(Michael Norris)表示：“OYO是软银目前皇冠上的明珠之一。作为OYO最大的市场，中国问题延续了远景基金的困境。”他补充说，这将使其筹集类似规模的投资基金面临更大挑战。

孙正义始终是OYO创始人利德斯·阿加瓦尔(Ritesh Agarwal)的热心支持者，帮助为其进行快速国际扩张提供资金。OYO一直在快速增长，但由于客户对糟糕体验的投诉，以及其2万多家加盟酒店中部分人对糟糕或不公平待遇感到不满，OYO的声誉受到了损害。

软银愿景基金迄今已向OYO投资约15亿美元，将其估值推高至100亿美元。OYO还将Airbnb、红杉资本和LightSpeed Venture Partners列为投资者。去年12月，Oyo提拔房地产业务主管罗希特·卡普尔(Rohit Kapoor)为印度和南亚首席执行官，以重组业务。

据知情人士透露，在积极获取市场份额的过程中，OYO提供的酒店住宿价格低至每晚4美元。该公司还通过签署独家协议和保证酒店所有者的收入来囤积出租房间。据称，该公司现在违背了这些担保协议，这是其中国办事处外发生抗议的最重要原因。