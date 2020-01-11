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2019年中国联通PON设备集采：均为10G PON，华为/中兴/烽火中标

2020/1/11 15:58:08来源：C114中国通信网作者：南山责编：嗜橙评论：

1月11日消息,来自中国联通的官方消息显示，2019年中国联通PON设备集中采购于2019年12月19日发布招标公告，日前已经开标。经评标委员会评审，中标候选人情况如下：

第一名，华为，投标报价：162175.68万元(不含增值税);

第二名，中兴：投标报价：159509.82万元(不含增值税);

第三名：烽火，投标报价：180306.82万元(不含增值税)。

根据此前公告，当中标人为3家时，基本份额划分为3个，综合排名第一名基本份额为50%，第二名基本份额为25%，第三名基本份额为15%，激励份额根据综合排名前两名的评审价格比值，进行动态分配。当中标人为2家时，综合排名第一名中标份额为60%，第二名中标份额为40%。

值得注意的是，本次中国联通PON设备集采全部为10G PON。2019年，工信部要求在超过300个城市部署千兆宽带网络。在ODN网络已经基本覆盖的前提下，实现千兆城市的首选网络技术非10G PON不可，而且局端和终端都需要支持10G PON才能获得真正的千兆体验。可见，10G PON产业链非常成熟，规模部署的最佳时机已经到来。

中国信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立近期在公开场合也表示，目前10G PON已规模商用，50G TDM-PON是下一步发展方向，标准正在ITU-T有条不紊开发中。

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关键词：中国联通华为中兴烽火

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