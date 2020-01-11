“中国天眼”正式开放运行，全球最大且最灵敏的射电望远镜

IT之家1月11日消息 据人民日报报道，1月11日，被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜通过国家验收正式开放运行，成为全球最大且最灵敏的射电望远镜。

1月11日，当被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜通过国家验收正式开放运行，成为全球最大且最灵敏的射电望远镜。官方表示从2017年10月“中国天眼”首次发现2颗脉冲星，到2020年1月11日召开的国家验收会上公布已发现102颗脉冲星，它两年多来发现的脉冲星超过同期欧美多个脉冲星搜索团队发现数量的总和。

据悉，500米口径球面射电望远镜（Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope），简称FAST，位于贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇大窝凼的喀斯特洼坑中，工程为国家重大科技基础设施，“天眼”工程由主动反射面系统、馈源支撑系统、测量与控制系统、接收机与终端及观测基地等几大部分构成。

官方介绍称，“中国天眼”反射面由4450个反射单元构成，总面积为25万平方米，相当于30个标准足球场那么大。采用30吨的馈源舱通过6根钢索控制，可以在140米高空、206米的尺度范围内实时定位。能看见更遥远暗弱的天体，“中国天眼”1分钟就可以发现的星体，将坐标提供给百米口径的射电望远镜，对方也要9分钟才能看见。精度方面十分准确，500米的尺度上测量角度精确到8角秒，10毫米的定位精度要求最高做到了3.8毫米。