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用电动车运电动车，特斯拉电动卡车Semi将于2020年下半年量产

2020/1/11 16:41:37来源：TechWeb作者：小狐狸责编：嗜橙评论：

1月11日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，电动汽车制造商特斯拉向Semi电动半挂卡车预约客户发送了一封信函，表示它将从2020年下半年开始限量生产这款卡车。

在这封信中，特斯拉不仅披露了Semi电动半挂卡车的生产时间表，还通报了这款卡车的测试计划以及改进计划。

特斯拉是在2017年11月份推出其电动半挂卡车Semi的。从该公司公布的情况来看，在负载36吨的情况下，这款电动半挂卡车加速到60英里（约96.6公里）只需要20秒，优于柴油卡车，最高时速可达65英里（约104公里）。

这款车有两个版——入门版和高配版。入门版单次充满电后续航里程为300英里（大约为483公里），售价为15万美元；高配版单次充满电后续航里程为500英里（大约为805公里），售价为18万美元。

自发布以来，特斯拉一直在改进这款卡车。2018年，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）曾表示，量产版Semi卡车单次充电的续航里程将接近600英里（大约966公里），而不是之前宣布的500英里（大约为805公里）。

在此次发送的信中，特斯拉卡车团队重申，他们已经对Semi进行了改进，但他们表示，更多细节将在明年公布。

这款卡车已经启动了预订，订金为5000美元至2万美元不等。现在，该公司已经获得了一千多辆卡车订单。

目前，预订了特斯拉电动半挂卡车的厂商包括百事可乐、安海斯-布希公司（Anheuser-Busch）、J.B. Hunt、联邦快递和UPS等。

这款卡车最初计划在2019年投产，但去年6月中旬的时候，该公司CEO埃隆·马斯克在2019年度的股东大会上又透露，这款卡车预计在2020年年底开始生产。如今，该公司在信中确认，它将在2020年下半年生产有限数量的Semi卡车。

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关键词：特斯拉特斯拉电动卡车

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