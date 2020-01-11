中国移动：5G套餐客户302万，网内激活5G手机380万台

1月11日消息，中国移动举办媒体交流会，对过去一年的工作和成果进行复盘和总结，同时对2020年、中国移动成立20周年的业务与前景进行展望和规划。

不折不扣落实提速降费要求

2019年，中国移动不折不扣地持续落实提速降费要求，流量单价下降47%，港澳漫游下降32%，在售套餐减少49%，企业宽带下降37%，互联网专线下降23%。

2015-2019年间，中国移动流量单价累计下降95.8%，惠及约5.3亿人，惠及中小企业400万家。

开拓创新推动5G跨越式发展

截至1月7日，中国移动5G套餐客户发展302万户，网内激活5G手机380万台，占比69%；5G特色业务累计体验用户超1亿。在此过程中，中国移动顺应用户信息消费需求变化，促进信息消费体验升级。

5大权益引领5G套餐：增加网络权益、服务权益、品牌权益、会员权益和业务权益（5G畅玩包），聚焦4K直播、在线音乐、VR/AR、旅游出行、电子商务等领域，打造优质头部权益“强磁场”，加强金融、合约、会员等权益合作和联合运营，规模推广“连接+应用+权益”融合产品。

5大创新引领5G市场：5G钱包，网龄越高、回馈越多；智慧双千兆，千兆5G+千兆宽带、300G流量共享、家庭成员互打免费；终端信用购，0首付、0利息金融购机；终端优惠购，购机直降轻合约购机；终端无忧购，以旧换新购机。

5新业务引领5G应用：打造“新听法、新看法、新拍法、新玩法、新用法”五新全场景沉浸式体验。

此外，中国移动还通过全方位服务能力、全过程服务管控和全员服务文化3全体系引领5G服务。

2020年中国移动将持续推进“5G+”计划，培育5G新价值。争取发展1亿5G套餐用户和5000万个5G钱包客户，新增1亿部5G手机终端，保持客户满意度行业领先。

与时俱进推进品牌焕新升级

在2019年合作伙伴大会上，中国移动宣布启动全球通、动感地带、神州行三大品牌焕新升级行动：将全球通打造成通信行业的“头等舱”，将神州行打造成凸显美好生活自豪感的“国民品牌”；将动感地带打造成激发年轻人社交活力的“时尚潮牌”。

2020年中国移动将依托专属产品、权益和服务，让用户更有获得感和归属感，吸引2000万用户加入全球通、3000万用户加入动感地带、1亿用户加入神州行。