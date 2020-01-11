清华发布人工智能全球2000位最具影响力学者榜单：中国人数位列第二

1月11日消息，今天，清华-中国工程院知识智能联合研究中心和清华大学人工智能研究院推出 AI 2000人工智能全球2000位最具影响力学者榜单（AI 2000 Most Influential Scholar Award）。

据了解，AI 2000涵盖人工智能学科20个子领域（经典 AI ( AAAI / IJCAI ) 、机器学习、计算机视觉、自然语言处理、机器人、知识工程、语音识别、数据挖掘、信息检索与推荐、数据库、人机交互、计算机图形、多媒体、可视化、安全与隐私、计算机网络、操作系统、计算理论、芯片技术、物联网）。

具体遴选方法为每个子领域每年选出10名获奖者，未来10年共产生2000名；每年遴选的时候，参考过去10年该领域最有影响力的会议和期刊发表论文的引用情况，排名前10的学者当选该领域当年【AI 2000最具影响力学者】，排名前100的其他学者获【AI 2000最具影响力学者提名】。

据清华大学计算机系教授、AMiner创始人唐杰介绍，在2020年的榜单上，AI 2000人工智能全球最具影响力学者（200名）和提名学者（1800名）分布于全球不同高校和学术机构，其中美国共有1128人次，中国有171人次，欧盟有307人次上榜。

其中，值得注意的是，香港科技大学杨强教授位居经典AI (AAAI/IJCAI)领域TOP1学者，年轻的何恺明位居计算机视觉领域TOP1，他目前供职于Facebook。

此外，榜单还分析了各地区的竞争力现况，从地区角度看，AI 2000的学者主要集中在北美洲的美国地区；欧洲中西部也有一定的学者分布；亚洲的人才主要分布于我国及日韩地区；其他诸如南美洲、非洲等地区的学者非常稀少。

从国家角度看，美国学者人数的占比最高，有1128人，占比61.4%，超过总人数的一半，独自领跑第一梯队。中国排在美国之后，领跑第二梯队，有171人，占比9.3%。德国位列第三，是欧洲国家中拥有高影响力学者最多的地方；其余国家的学者人数量均少在100人以下。

此外，本报告高影响力学者信息的统计中，还针对所有上榜学者性别做出统计。男性在各领域中均占多数，共1663人；女性学者稀少，共175人。其中，机器学习领域的男性学者比例最高，达98%；人机交互领域的女性学者比例最高，但也只占该领域的24%。

报告还得出结论，相较而言，虽然中国在学者规模上位列第二，但是与美国还有很大的差距，相应地，我国高水平学者集中的研究机构也很匮乏，我国人工智能领域的人才队伍亟待加强。

在学者特点方面，AI 2000涵盖的学者整体研究水平高，跨领域学者数量多，有利于各领域的协同发展，但是也有男女比例不均衡等问题。

在趋势发展方面，我们可以通过分析技术趋势了解先进技术的历史和现状，例如洞察神经网络的发展进程；通过分析国家趋势了解各个国家的发展情况，通过分析国家合作认识国际合作潮流，例如美国是现在发展热度最高的国家，由此也带动了其他国家与美国的合作。

相信不久的将来会有更多的人工智能关键技术实现突破，我国人工智能的发展也将更加耀眼，培养更多的人才投入到人工智能领域的发展建设中去。点此查看更多