苹果Apple Pencil新专利曝光：嵌入式摄像头、生物识别传感器

IT之家1月11日消息 据外媒phonearena报道，近日，苹果公司向美国专利和商标组织提交了新的专利申请，该专利申请被称为“触控笔的基于触摸的输入”，并说明了如何在“在用户的自然抓握位置”将触摸传感器放置在触控笔上，借此，手写笔上的触摸传感器可以读取某些手势。

苹果公司在专利申请中说：“触摸传感器可用于检测用户的敲击，双击，三次敲击或其他敲打手势。例如，当用户将手指放在抓握区域时，手写笔可以检测到在触摸传感器中产生的静电电容。用户随后可以举起手指，而手写笔可以检测到在触摸传感器中产生的静电电容或电容的变化...一次或多次点击可以解释为在外部设备上执行功能的用户输入，例如复制功能，粘贴功能，撤消功能和/或重做功能。”

苹果公司还希望确保该专利涵盖了它可能包含在触控笔上的所有可能硬件，，例如“一个或多个处理器，内存，电源”。再比如包括一个或多个通信接口、一个或多个数据连接器、一个或多个电源连接器、一个或多个输入/输出设备（例如扬声器），旋转输入设备，麦克风，开/关按钮，静音按钮，生物传感器，照相机，触敏触控板等。”

据外媒phonearena的报道，未来的Apple Pencil可能会包含指纹扫描仪，以验证Apple Pay，但尚不确定该消息的准确性。多年来，我们已经看到Apple为Apple Pencil的新功能申请了各种专利。例如苹果公司在2018年提交的一份文件中设想使用超声波来提高设备的准确性等等。