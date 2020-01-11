它曾开启1999元旗舰智能手机先河，后来才有了今天的小米

如果用九年时间打造一个人人都买得起的手机品牌，你会怎么做？

带着这个问题，一个叫小米的品牌打开了国产智能手机的大门，让高配低价不再只是幻想，也让安卓定制系统走上了快车道。本期极客博物馆，我们就一起来聊聊九年前一款为发烧而生的产品——小米手机一代。

没有设计就是最好的设计关于小米这个名字的由来，创始人之一的黎万强曾在他的《参与感》一书中这样提到「小米的标志图形设计是Mobile Internet（移动互联网）首字母组合MI，也是米的拼音字母。标志图形180°倒转后近似一个汉字的心字，只是少了一点，就是让用户省一点心。」所以在小米创立的一开始，它就瞄准了移动互联网的最前线，也因此和功能机时代划清了界限。

2011年，社交网络才刚刚兴起，那时候的手机市场还是以线下销售为主，作为新品牌的小米最先开始尝试网络营销，这个牛皮纸盒的包装当时就很有噱头，官方号称可以承受一个人的重量，通过类似的造势，这款手机还没正式发售就受到了关注。

「没有设计就是最好的设计」这句经典台词最早就来自于小米手机一代的发布会。虽然这款产品在外观上朴实无华，不过略带圆角的方正造型还是明显受到了当时iPhone的影响，而背后的MI logo也有类似的感觉，手机背面是塑料材质，但手感舒适。

小米手机一代正面采用一块4英寸TFT显示屏，下方是传统的三大金刚按键，这款手机分辨率为854*480，ppi达到了245，在当时的表现力相当不错，要知道在当时的安卓阵营，屏幕分辨率够不够高就是人们选购的一个重要标准。

虽然没有前一年发布的iPhone 4设计亮眼，在国产阵营中也没有魅族M9那样精致，但小米手机一代还是在发布后引起了巨大的市场反响，甚至引发抢购热潮，而这一切的原因就在于它打造的极致性价比。

小米手机一代是最早采用高通MSM8260处理器的国产手机，双核1.5GHz处理器，1GB+4GB存储组合，800万像素摄像头以及不错的分辨率屏幕，这些在当时都算得上是旗舰配置，再加上高度定制的MIUI系统早早在网友当中建立的口碑，都让这款手机坐实了「为发烧而生」的口号，而在这一切配置下，小米手机开启了旗舰安卓1999元的先河，虽然在初期也出现过质量问题，但作为新品牌，小米手机确实创造了成功，因此引发了热潮。

1999元就能买到旗舰配置，这在小米手机出现之前是让人想都不敢想的事情，因此小米抓住了机会。但这个价格显然没办法在线下做更多推广，所以小米很聪明地选择了线上售卖，但疯狂的抢购出乎意料，小米成功让人们了解了什么是饥饿营销，也就在那时候出现了「耍猴」梗，不过这也从另一方面说明这款手机的成功。

软硬件一体化的成功MIUI虽然不是国内定制手机系统中最早的，但受欢迎度却很高。其实和很多厂商不同，小米是先打造了MIUI才推出了小米手机，这款在2010年就发布的安卓系统深度定制系统MIUI，凭借着功能丰富、快速迭代、可玩性高等优势，当时不少用户都选择给自己的三星、htc产品刷入MIUI系统。

而在此基础上，雷军就曾在极客公园的演讲中公开表示自己做手机的想法，这便是小米手机诞生之前的故事，现在想想，正是十年前奠定的这一生态让小米成长到今天的样子。

小米手机一代的成功离不开MIUI。一方面，通过在系统性能上的大量优化，它提升了当时安卓系统的使用体验，速度更流畅，使用更便捷。另一方面，MIUI还不断针对国内用户使用习惯增加新功能，T9拨号键盘，主题商店，可更换系统字体，这些都让MIUI更个性，也带来了比原生系统更好的使用体验，每周一更新的节奏在当时也很少见，这种快速迭代给用户带来了新鲜感，虽然这也造成了有时系统不稳定的问题，但总体来说确实加强了用户粘性。

图片来自Android Authority

极致的性价比和领先时代的安卓系统体验，让小米手机一代发布后迅速走红，也因此让小米快速迭代推出了更便宜的后续机型小米手机青春版和小米1S，没有记错的话，小米也是最早用「青春版」这个词来包装的厂商，通过持续迭代和营销，小米从一个名不见经传的品牌渐渐成为互联网上为人熟知的手机品牌，也才有了后续的成功。

从MIUI系统诞生到如今小米MIX Alpha的惊艳设计，十年时间过去，小米不再只是「为发烧而生」的产品，庞大的生态和更好的产品让它成为很多人喜爱的品牌，而当我们回望当时的历史，会发现正因为它的出现，国产手机开始进入大众视野，也因此让更多人享受到了科技带来的乐趣。