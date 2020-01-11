1.12年货节：京东抢红包最后一天，美酒送到家满199减100

京东2020年货节【京享红包】明日（1月12日）抢最后一天，可随机获得6.66、8.88、66.66、666、888元等面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，可抽3次。
|电商活动
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1月12日主会场主题为美酒送到家，食品酒水满199减100，洗护超值焕新欧莱雅低至12.9元；此外，京东图书百亿补贴自营图书每满100减50/满减叠券最高享400减260、vivo X30新品开售12期免息/购买就赠359蓝牙耳机、adidas年货节不止5折、鲜花园艺新年献礼2件8折/3件7折。
• 什么是京享红包
京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。
• 活动时间
红包领取时间：2019年12月31日 18点 - 2020年1月12日 24点
红包使用时间：2019年12月31日 - 2020年1月17日（过期红包失效）
• 京享红包面额
随机获得6.66、8.88、66.66、666、888元等面额红包。
• 京东年货节福利放送
|会场
|优惠力度
|主会场
|每日一个主题、疯抢优惠神券
|京东超市
|满199减100、满299减150
|手机狂欢
|抢2020元神券、2020台手机5折秒
|电脑数码
|抢笔记本2020元神券
|耳机音箱
|领券999减150、全场6期免息
|品质家电
|百亿红包、最高减400
|服饰时尚
|大牌狂欢、领券满300享9折
|时令生鲜
|2件8折、3件7折
|美妆新颜
|每满199减100、等量买赠
|生活服务
|火车票50元神券限时抢
|运动户外
|部分领券300减30
|图书文娱
|自营图书每满100减50
|京东健康
|保健品满299减80
|拍拍优选
|二手iPhone X 256G低至3799
|国际进口
|满199减100、3件5折
|箱包鞋履
|跨店每满300减30
|京东京造
|领券满199减100
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