1.12年货节：京东抢红包最后一天，美酒送到家满199减100

京东2020年货节【京享红包】明日（1月12日）抢最后一天，可随机获得6.66、8.88、66.66、666、888元等面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，可抽3次。

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1月12日主会场主题为美酒送到家，食品酒水满199减100，洗护超值焕新欧莱雅低至12.9元；此外，京东图书百亿补贴自营图书每满100减50/满减叠券最高享400减260、vivo X30新品开售12期免息/购买就赠359蓝牙耳机、adidas年货节不止5折、鲜花园艺新年献礼2件8折/3件7折。

• 什么是京享红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

• 活动时间

红包领取时间：2019年12月31日 18点 - 2020年1月12日 24点

红包使用时间：2019年12月31日 - 2020年1月17日（过期红包失效）

• 京享红包面额

随机获得6.66、8.88、66.66、666、888元等面额红包。

• 京东年货节福利放送

会场 优惠力度 主会场 每日一个主题、疯抢优惠神券

京东超市 满199减100、满299减150 手机狂欢 抢2020元神券、2020台手机5折秒 电脑数码 抢笔记本2020元神券 耳机音箱 领券999减150、全场6期免息 品质家电 百亿红包、最高减400 服饰时尚 大牌狂欢、领券满300享9折 时令生鲜 2件8折、3件7折 美妆新颜 每满199减100、等量买赠 生活服务 火车票50元神券限时抢 运动户外 部分领券300减30 图书文娱 自营图书每满100减50 京东健康 保健品满299减80 拍拍优选 二手iPhone X 256G低至3799 国际进口 满199减100、3件5折 箱包鞋履 跨店每满300减30 京东京造 领券满199减100

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