Twitter，想回到过去

13岁的Twitter，想要回到过去。

CEO Jack Dorsey发了一条推文，表示公司会扶持一个研发小组，设计一套开放的、去中心化的社交媒体标准，项目名为Blue Sky（蓝天）。

打造一片开放、自由的信息蓝天，这是Twitter最早的愿景，也是几个创始人的共同梦想，但资本世界的压力让Twitter和这条路渐行渐远。

发出代表地球的声音

2012年以前，Twitter也曾是一个乌托邦。

140个字符的短内容，直接@任何人就可以展开对话……Twitter改变了人们发布、获取信息，以及交流的方式，甚至改变了「新闻」这个概念。在那个移动互联网还不普及的年代，用户已经可以通过手机短信来发布「推文」，分享他们身边发生的一切。

创始人，早期CEO Evan Williams希望Twitter能成为「地球的脉搏」，记录这个星球上发生的一切。所以他将Twitter设计成了一个完全开放的信息平台，Twitter有各种开放的API（应用接口），开发者可以通过这些接口随意访问Twitter上的信息，设计自己的客户端，分析某些话题在Twitter上的热度变化并预测未来趋势。

当时，有人将Twitter比作是「独立开发者的游乐场」。因为你不需要和Twitter有什么商业合作，就可以轻松调用Twitter最核心的数据，开发客户端、搜索引擎或内容聚合应用。很快，Tweetbot、Twitterrific等第三方Twitter客户端成为了第一批取得成功的独立iOS App。

这是一个充满生机的平台。用户可以即时地分享一切，开发者则可以自由地利用这些信息，用千姿百态的方式呈现它们。Twitter的用户数量急速增长，很快突破了千万大关。

2009年，Evan Williams给Twitter定下了一个目标，10亿用户。他认为，如果这个世界上有六分之一的用户都通过Twitter分享身边的一切，这只蓝色小鸟就能够代表地球，发出地球的声音，随地球的脉搏一起跳动。

但事与愿违。随着应用生态的极大发展，一些第三方应用的成功甚至掩盖了Twitter本身的光芒。2010年，董事会向Evan Williams施压，迫使后者辞去了CEO的职务。之后，Twitter学习Facebook，试图转型为一家以「广告」为业务核心的社交媒体公司。

从2012年开始，Twitter逐步收紧了平台的各种API，并且为第三方应用的用户数量设置了上线。之后的几年里，Twitter通过各种手段封堵了大量API，导致第三方应用的功能逐步瘫痪，用户也被迫迁移到Twitter官方的App上。

在战略转向的前几年里，Twitter的业绩得到了不小的改善。用户回流给Twitter带来了更多广告收入，却使整个社区逐渐丧失了原本的活力。从2015年开始，Twitter的用户增长几乎陷入停滞，之后至今的4年时间里，Twitter的月活跃用户数一直徘徊在3亿出头的量级，且在今年再次出现了下滑的趋势。同期，Facebook的用户总数从16亿增长至24亿。

今年2月，Twitter宣布将不再对外公布月活跃用户数。

回到过去

Jack Dorsey想用区块链改变一切。

他受到科技博客Techdirt创始人Mike Masnick的启发，认为互联网的标准不应该由「平台」制定，而应当由多方协商，最后达成一个「协议」。平台是集中的，容易被少数的决策者，被资本所支配；协议是分散的，在达成之后不会被轻易破坏。而最能贯彻「去中心化」的技术，就是区块链。

Twitter将建立一个独立开发小组，打造未来的社交媒体标准。他们将这个项目命名为Blue Sky（蓝天）。CTO Parag Agrawal正在寻找一个能够领导这个项目的负责人，由这位负责人组建一个最多五人的小团队。

管理层的意图很明确，他们要找一个「在区块链领域有着丰富工作经历」的人，表示区块链技术可以帮助去中心化社区实现「开放持久的内容托管、治理和货币化」。在这样一个去中心化社区里，内容数据属于所有用户，不会因为一家企业的命运沉浮而丢失。并且他们还可以基于区块链的框架打造一个安全的支付系统。

利用区块链打造社交平台的想法并非Twitter首创。在此之前，就有包括Mastodon在内的多款基于区块链技术打造的社交媒体和IM聊天软件问世。它们在运营过程中面临的最大问题是缺乏有效的内容监管机制，平台很快沦为各种恶意、有害信息的集散地。有着多年内容平台运营经验的Twitter，或许能够解决这个问题。

Jack Dorsey表示，如果Blue Sky能够最终可行并推广开，所有人都将从中获益，「我们将能够在更大的维度上进行公共交流，集中精力打造一个开放的内容推荐算法，帮助人们健康交流。」

Blue Sky目前还处于一个非常早期的概念阶段，距离最终的成品，至少需要几年的开发时间。等到开发完成之后，如何推广也将成为一个更大的难题。但Twitter正在孕育一个机会，一个让自己回到原点，重新开始的机会，在新的平行宇宙里，Twitter不像它的Logo一样只是一只小鸟，而将开拓一片广阔的蓝天。

在Dorsey的设想中，去中心化的社交媒体协议，能将割裂的社交平台连接起来。内容将自由地流动于不同的平台间，用户可以轻松将Twitter上的内容转发到Facebook，也可以在Facebook上@任意Twitter用户。用户、平台、开发者都将受益于这个巨大的内容框架。

在这个框架下，信息就像血液，被区块链泵向互联网的每一个角落，成为「地球的脉搏」，实现Twitter成立之初的理想。