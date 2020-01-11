为中国挖出3000平方公里国土，厉害了天鲸号！

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就在昨天上午，国家科学技术进步奖励大会在北京隆重举行。

经过严格的评比，最终，国家科学技术进步进步奖特等奖，颁给了《海上大型绞吸疏浚装备的自主研发与产业化》项目。

海上大型绞吸疏浚装备，简单来说就是绞吸式挖泥船，说得再简单一点，就是在水里挖泥用的船。

可能很多人会不解，挖泥船？听起来好像很低端的样子，凭啥这东西能评这么高的荣誉？

启人得给大家说说了：

其实，他不光是一条船，更是我国的现实版地图编辑器。





打通水路

要想富，先修路，这句话大家都听说过吧。

在21世界，贸易全球化，光修陆地上的路是不够的，水路也要打通。

就拿我国的黄金水道——长江来说吧。

长江的含沙量高居世界第四，每年都会从上游带来大量泥沙。

泥沙经过长久的淤积沉淀，不但生成了中国第三大岛屿崇明岛，还在入海口堆积出了一道拦门沙，拦截了大船通航的去路。

如果不想长江流域的经济受阻，这道拦门沙是必须要干掉的。

但是，启人要说但是了。

长江的沙流源源不断，每年都会冲来6000万立方米。

就算你今天干掉了拦门沙，明天它还会慢慢堆积。

今天的上海港已经成长为全球第一大港，如果不尽快打通上海和南京的航路，上海港的发展很快就会遭遇瓶颈，最终昙花一线。

中国必须尽快升级挖泥装备。





天鲸号交付

事实上，在很久很久以前，我们就意识到了这个问题。

1966年，国家拨款170万英镑，从荷兰买来一搜淘汰挖泥船。

随着经济的发展，1985年又从日本高价买来一艘。

在2000年以前，中国根本没有造挖泥船的技术。

直到2006年，天津航道局自主设计了第一条大型铰吸式挖泥船——天狮船，中国的挖泥技术，才算正式起步。

第一步踏出去，后面的事就轻松多了。

2010年1月19日，今天的主角天鲸号正式交付。

这东西可不得了，装机功率、疏浚能力在当时处于世界第三，亚洲第一的水平。

它工作时，前方巨大的刀头会不断旋转，无论是普通的泥沙，还是海底的暗礁，在它4400千瓦的铰刀面前，瞬间就会被击成碎石。

击碎的沙土在船体后方源源不断排出，如果连接管道泵，还能将沙土传送到最长6公里远的地方。

这还不算完，天鲸号拥有无限航程的自航能力，可以在全球任意大洋中安全航行。

这些特性集于一身，让他还有另外一个能力：





造岛

下方是我国南部地图，大家可以看到，整个南海海域面积辽阔，但鲜有陆地。

“日常维护”对我们来说费时费力，但又不得不做。

有了天鲸号，我们就可以直接在南海造岛——那就是不会沉没的航空母舰啊。

一台天鲸号，每小时可以吹出4500立方米的砂石。

2013年，天鲸号在南沙作业200天，吹出1000万立方米的砂石，接连制造了：

美济岛、渚碧岛、永暑岛、华阳岛、南薰岛、东门岛、赤瓜岛、永兴岛8座小岛。

大大增强了我国的南海守护能力。

现在，天鲸号的升级版，完全由我国自主研发的天鲲号也已正式投用。

2017年，商务部出于国家安全考虑，对大型挖泥船实施出口管制。

从被西方禁止进口，到禁止出口到西方，中国的苦日子终于过去了。

但也不得不说，即便是升级版的天鲲号，目前也仅能排名世界第三，和第一第二依旧有一定的差距。

只是...西方国家用了100年才做到的成就，我国用10年就接近了。

中国的速度，真是让人没法不自豪呢。





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