智能电视机装摄像头，5G 时代的第一个隐私忧虑

什么时候你听到有人说“我们绝对不会干某事”，一定是外界有合理怀疑认为这人很有可能去做这件事；而且这不是什么好事。

在拉斯维加斯当地时间5号晚上的新闻发布会，三星消费者-企业执行副总裁Joe Stinziano说，"我们需要讨论隐私问题。"

LG Smart TV的可选件摄像头（2013年）。图/ YouTube

三星表示，将推出一款用于其智能电视的"隐私选择"应用程序，以披露其电视收集的数据，并更容易控制这些数据。此后公司又说，将为2015年款旧电视提供"隐私选择"应用。

三星需要强调电视机的隐私问题，这就说明智能电视收集用户隐私的问题，已经到了不得不引起重视的地步。更糟糕的是，跟它一同参加CES的LG和Vizio都根本没有提及隐私这档子事。

那国内厂商呢？

为啥电视机的摄像头这么敏感？

截至目前的“智能电视”，采用Android内核或其它自有内核，可以安装不同的应用来扩充可播放的内容库。这些电视及其应用可以记录诸如播放时长、类别偏好等信息，有的客户端支持多端同步。

但也仅此而已：由于硬件层面不具备任何多余的传感器，同时电视没有社交、支付的应用，电视所收集的信息有限，一旦泄露的破坏力也有限。

但是，这几年来，电视机或电视遥控器开始加入麦克风和语音控制功能，这就让电视机和家中的智能音箱看齐，理论上都可以随时收集着家中的声音元素。

而从本届CES开始，最可怕的进化成为全球家电厂商的共识：给电视机加装摄像头，并让它更像是大号的手机。

去年从中国开始的“智慧屏”风潮，其实质就是把更多的传感器加装到电视上，同时更进一步促进手机小屏的信息跟电视大屏同步。

华为智慧屏。图/华为官网

所有厂商都在改善手机向电视投屏的效果。原先这曾经是一个大问题，以至于只有官方原装的Apple TV盒子跟Chromecast投影棒才能100%确保低延迟、高清晰，少拖影的投屏体验。

现在，出厂1-2年内的机型，通过硬件和软件升级，都基本解决投屏的体验短板。苹果Apple TV也顺理成章地放松了硬件专属，授权到Vizio、索尼、LG等其它电视机品牌。这算是一个好的改进。

但“智慧屏”们更激进的升级，是支持直接安装原本为Android手机设计的应用。有些电视机为此设计成可以旋转90度改竖屏显示，比如三星CES展出的Sero TV和早前已经官宣的TCL·XESS智屏、一加电视等。

三星Sero电视可以竖屏播放手机视频和照片。图/三星官网

接下来，在绝大多数常用手机应用都需要摄像头的时候，给电视机装上摄像头就顺理成章了。

一方面，它用作视频通话。除了电视机厂商自有的聊天App，也可能支持微信、Skype等第三方应用。

另一方面，它肯定会帮你看家，顺便代替你家的监控摄像头。摄像头能做的事情，例如在安静的房间里将每一次有人影晃动都悄悄拍下来，理论上电视都可以做。

华为智慧屏可以监测儿童用户的观看距离和姿势，当观看距离在1.5米内或出现坐姿不当时电视会提醒用户调整位置和姿势。

海信社交电视提供了"AI视觉顾问"功能，可以为用户测颜值、提供穿衣建议、卡路里测试、垃圾分类指导等个性化服务。

更夸张的是，有些电视还会捕捉你的动作，并且根据这个动作给出反馈。

华为/荣耀智慧屏将骨骼关节识别技术与北京体育大学专业课程结合，可以实现在健身时一边进行课程指导、一边显示用户影像进行动作对比；

创维Q60则是与Keep深度合作，借助电视端摄像头功能，在捕捉用户动作轨迹的同时进行标准度打分和提供健身指导。

KEEP创维AI定制版。图/创维官网

原先一些安装了摄像头的游戏机，可以让你进行体感游戏，例如XBOX Kinect及Wii U等。但用Keep在电视上学健身的情况，并不完全相同。

人们大多数时候都穿戴整齐地，面向电视挥舞控制器或者狂按摇杆——因为不这样很奇怪；但健身则可以是在非常衣衫不整的情况下进行。

此前所有对坐在沙发上的用户的监控，都比不上这一次给电视机装摄像头来的刺激。

这种威胁是否被夸大了？

智能电视加装摄像头所产生的潜在威胁，其破坏力远远超越以往各种电视的“智能化”升级，即使是之前装上麦克风也不能与之相提并论。究其原因，有这么几方面：

1、电视摄像头存在偷偷被开启，或被攻破的可能性，但人们难以主动注意且防范。

家中是你我最私密的地方，其实很多时候你都可以联想到有些人喜欢在没有外人的客厅里“放飞自我”。这种情况如果毫无防备地被电视机摄录，当然可能意味着某种毁灭性的后果。

我们可能会为防盗考虑主动装上摄像头，离开家就随时查看监控。但为保护隐私起见，很多人一回到家里就可以给摄像头断电，它只在家中无人时才有用。

至于摄像头被黑，有时候不完全是厂商本身安全措施不够的锅，完全可以用所谓“社会工程学”方式暗度陈仓。

例如去年底亚马逊旗下智能门锁、摄像头厂商Ring就被指未能采用两步验证等增强安全措施，导致黑客猜测某户人家跟摄像头共用的亚马逊账号，成功黑入家中。

电视报道画面。图/ cnBeta.com

很多2019年底至今发布的新款电视机，除非完全拔下插头，否则用户可能无法实现断电式的彻底关机。厂商还会美其名曰为了让你随时随地可以唤醒，0秒开机。（抱歉，不是每个人都需要这个“功能改进”。）

一旦家庭成员放松警惕，这些摄像头就可能或主动或被动地让家中隐私画面曝光，而损失可大可小。

2、针对电视系统的安全应用，种类和效力远远不及手机、平板上的同类产品。

智能电视号称自己能做的事情越来越多，几乎什么都干。但在它给你承诺很多功能的时候，又往往不会给安全方面加同等重的筹码。

要知道，如果一个东西不可能做到面面俱到，在外观、屏幕、音质、硬件、生态、价格、安全等诸多方面，需要牺牲其中的某一方面，来提升竞争力的话，第一个会被牺牲掉的就是安全。

安全这东西，看不见摸不着，做起来费力不讨好，增强了用户也难以察觉，损失了用户也少有怨言。

所以，人们有非常充分的理由怀疑电视机成为全家智能设备当中最薄弱的一环，直到厂商和产品用实际行动证明自身的安全性。

虽然同样基于Android魔改，但手机、平板和电脑的安全，都需要各种第三方的软件和工具来辅助实现。

适用于手机的安全软件很多，有的是OEM厂商对ROM修改后加入的，有的是来自传统PC杀毒软件的厂商。它们共同保证了手机平台使用的基本安全。

但在电视上，系统版本碎片化且更新迟缓。即使有些电视能把屏幕竖起来，解决安全应用不能横屏显示的问题，大部分安全类手机App仍是基本无法使用，或没有效果。

至于专门为电视所做的各种管家，多是提供了象征性的清理内存功能，其安全防护能力基本是0。

腾讯电视管家界面。图/腾讯新闻稿

有的PC和移动安全厂商也出了电视版的安全应用，例如腾讯电视管家可以一键扫描已安装应用的病毒木马、广告软件等风险。

但这种联网检测安装包完整性的扫描，是它提供的唯一安全功能，可以说市面上所有的电视管家类产品，都没有为即将到来的手机App装进电视的前景做好准备。

3、即使你真的不那么在意泄露，视频或图片泄露的危害也远超过音频。

智能音箱的出现，以及电视机加入语音功能，确实也引发了一些对24小时监听用户的担忧，而且去年也真的出现了实际案例。

Alexa、Cortana、谷歌助手三大产品都曾被曝录制用户不知情下的录音，甚至是私密的声音，提交分析人员以改善语音识别质量。

问题是，消费者似乎经过权衡之后，仍然觉得继续使用语音助手的好处，要大于隐私泄露可能带来的风险。所以在厂商给出补救措施之前，此事已经不了了之。

之所以人们感觉到声音泄露带来的隐私风险比较低，有一种可能，是人们比较容易接受和记住视觉传达的信息。

在茫茫人海里辨认某个人，看长相相比听声音要容易得多。可能除了有些著名的演员或主持人，他们的声线很特别，就像注册商标一样会被人认出之外，其他人如果泄露声音，真的没什么大不了的。

但是对更多人而言，照片或视频的泄露，即便仅仅使用Deepfakes来伪造，都很可能给当事人带来很大的伤害。

这也就是为什么我们会强调，电视机加入摄像头很可能是一个标志性的改变。现在人们看不出什么，但未来存在可能，会演化出有巨大杀伤力的事件。虽然还无法准确预测会以什么样的具体形式呈现，毕竟不能真的等到那时候再看，那样什么都晚了。

想买到没摄像头的电视将会很困难

就像本文一开始提到的，如果一个厂家需要向你承诺“我们会尽力保护你的隐私”，那就意味着这个风险是存在的，而厂家还远没做到完全值得信任的程度。

明白了这一条之后，大家实际上也没有什么选择。只根据之前的经验，消费者也还是会主动拥抱，或者被动接受摄像头将成为以后电视机的标配的现实。

最早当Android魔改后的系统应用于电视中，使“智能电视”这个概念出现的时候，包括我自己在内，颇有不少人希望，有纯粹信号输入，不带智能的电视机出现，因为其中的智能部分肯定会过时，还不如接上盒子。

但是电视厂商并没有听从人们的任何建议。现在市面上硬件配置你还比较喜欢的电视机，没有一台是不带智能系统的。更不用说，烦人的开机广告也始终存在，直到这几个月厂商们被点名。所以啊，该买的，还是会买。

今年有哪个厂家至少在理论上，提供了针对隐私担忧的一套合乎逻辑的解决方案呢？只有苹果。它们今年是连续第二年在CES期间不推出新品发布，只是强调隐私问题。不过很遗憾，苹果不产电视机。

要知道，如果一种硬件或软件功能可能泄露隐私，那么防止隐私风险的最好办法，是根本就不要装这个硬件，不要提供这种功能，而不是先堆上去，再承诺以后改进，或者只要不出事，就压根不改进。

我们说了，也是没用的。所以这里能提供给读者朋友的最佳建议，就是把电视机上摄像头的那个位置，用黑色的胶布蒙起来。并且，永远也不要开启电视当中所有跟视频相关的功能。