谷歌TensorFlow 2.1.0正式发布，最后支持Python 2

更改 tf.data 数据集的重新编录+分发策略以提高性能。请注意，数据集的行为也略有不同，因为重新标记的数据集基数将始终是副本数的倍数。

添加了环境变量 TF_DETERMINISTIC_OPS。当设置为 “true” 或 “1” 时，此环境变量使 tf.nn.bias_add 确定性地（即可重复地）运行，但当前仅当未启用 XLA JIT 编译时才运行。这使得 Keras Conv*D 和 MaxPool*D 层在启用 CUDA 的 GPU 上运行时可确定地在向前和向后两个方向上运行。