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谷歌TensorFlow 2.1.0正式发布，最后支持Python 2

2020/1/12 8:42:35来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

TensorFlow 2.1.0 正式发布了，TensorFlow 2.1 是支持 Python 2 的最后一个 TF 版本。

主要特性和改进如下：

  • tensorflow pip 软件包现在默认包括针对 Linux 和 Windows 的 GPU 支持（与 tensorflow-gpu 相同）。它可以在带有和不带有 NVIDIA GPU 的机器上运行。 tensorflow-gpu 仍然可用，对于关心软件包大小的用户，可以在 tensorflow-cpu 上下载仅 CPU 的软件包。

  • Windows 用户：为了利用新的 /d2ReducedOptimizeHugeFunctions 编译器标志，现在使用 Visual Studio 2019 版本 16.4 构建了正式发布的 tensorflow Pip 程序包。要使用这些新程序包，必须安装 “Visual Studio 2015、2017 和 2019 的 Microsoft Visual C++ 可再发行组件”。

  • 这不会更改在 Windows 上从源代码构建 TensorFlow 所需的最低版本，但是在没有此标志的情况下，启用 EIGEN_STRONG_INLINE 的构建可能需要超过 48 个小时才能进行编译。

  • 如果你的计算机上缺少必需的 DLL，msvcp140.dll（旧）或 msvcp140_1.dll（新）之一，则导入 tensorflow 将显示警告消息。

  • tensorflow pip 软件包使用 CUDA 10.1 和 cuDNN 7.6 构建。

  • tf.keras

    • GPU 和 Cloud TPU 提供了对混合精度的实验支持。

    • 引入了 TextVectorization 层，该层将原始字符串作为输入，并负责文本标准化、标记化、n-gram 生成和词汇索引。

    • 只要在范围内构建模型，就可以将 Keras .compile .fit .evaluate 和 .predict 置于 DistributionStrategy 范围之外。

    • 对于所有类型的 Keras 模型（顺序模型、功能模型和子类模型）、Cloud TPU、Cloud TPU 均可提供 Keras .compile，.fit，.evaluate 和 .predict 的实验支持。

    • 为云 TPU 启用了自动外部编译。这使得 tf.summary 可以更方便地与 Cloud TPU 一起使用。

    • Cloud TPU 支持带有 DistributionStrategy 和 Keras 的动态批量大小。

    • 除了 tf.data.Dataset 之外，还使用 numpy 数据在 TPU 上支持 .fit，.evaluate，.predict。

    • TensorFlow Model Garden 提供了许多流行模型的 Keras 参考实现。

  • tf.data

    • 更改 tf.data 数据集的重新编录+分发策略以提高性能。请注意，数据集的行为也略有不同，因为重新标记的数据集基数将始终是副本数的倍数。

    • tf.data.Dataset现在支持在分布式环境中（包括在 TPU 容器上）自动进行数据分发和分片。

    • 现在可以这样调整 tf.data.Dataset 的分发策略： 1. tf.data.experimental.AutoShardPolicy(OFF, AUTO, FILE, DATA) 2. tf.data.experimental.ExternalStatePolicy(WARN, IGNORE, FAIL)

  • 添加了环境变量 TF_DETERMINISTIC_OPS。当设置为 “true” 或 “1” 时，此环境变量使 tf.nn.bias_add 确定性地（即可重复地）运行，但当前仅当未启用 XLA JIT 编译时才运行。这使得 Keras Conv*D 和 MaxPool*D 层在启用 CUDA 的 GPU 上运行时可确定地在向前和向后两个方向上运行。

详情见更新说明：

https://github.com/tensorflow/tensorflow/releases/tag/v2.1.0

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关键词：TensorFlowPython

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