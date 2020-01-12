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Firefox 打包太复杂，OpenBSD 稳定版拒收其更新

2020/1/12 9:09:29来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

OpenBSD 宣布，由于cbindgen和rust的依赖性，Firefox太复杂而无法在稳定分支上打包，并且这样做将需要测试所有rust使用者。因此OpenBSD 6.6稳定版的分支不会收到来自www/mozilla-firefox的更新。

Firefox 72 前几天刚刚发布，发布后第二天，Mozilla就针对严重漏洞 MFSA2020-03 进行了紧急修复，并发布了Firefox 72.0.1版本。OpenBSD 6.6无法接收Firefox更新也就意味着用户仍有可能遭受漏洞的攻击。

另一方面，OpenBSD表示firefox-esr仍在正常更新，建议运行6.6稳定版的用户切换到firefox-esr。Firefox ESR 即延长支持版，是专门为大学或公司等大型机构研发的Firefox正式版，它可以帮助这些组织大规模地部署和维护Firefox。

如果仍在运行OpenBSD 6.5，还是应先升级到 OpenBSD 6.6。该版本于2019年10月发布，是目前最新的稳定版。

OpenBSD-current用户则不受影响，www/mozilla-firefox更新已提交，将很快在镜像上可用。

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关键词：OpenBSDFirefox

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