新变！Debian Linux将支持从F2FS根文件系统进行引导

不少用户希望通过将 Flash-Friendly File-System (F2FS) 作为根文件系统来启动和运行 Debian，现在这个目标将有望达成了。

尽管 F2FS 早已问世，并且得到了越来越多的采用，尤其是在 Android 移动设备上，但默认情况下，大多数 Linux 发行版都不允许默认从 F2FS 文件系统进行引导。不过事情现在迎来了转机，GRUB 2.04 在其 2019 年中期发布的版本中提供了 F2FS 支持。

更新后的 GRUB 能够支持读取 F2FS 根文件系统，而且这种支持也一直在向 Linux 发行版中扩散，当然还需要启用相关模块（F2FS 模块）才能使用。对于 Debian 而言，他们本周最终将 F2FS 模块添加到了已签名的 UEFI 映像中。

从 F2FS 引导 Debian 的另一部分难题是添加 F2FS 支持以作为 initramfs 的自动添加基础模块。

对此，Debian 开发者 Romain Perier 正在努力使其适配 Debian 并从 F2FS 根文件系统进行的引导能正常运行。对于像 Ubuntu 这样的下游发行版来说，这也是一个好消息，因为它们最终也会引入这些变化。如果其他 Linux 发行版看到 F2FS 取得不错的性能指标后也能开始效仿，这也不失为好消息。由于 F2FS 拥有来自 Google 及其合作伙伴的投资，相对来说它也比较可靠。