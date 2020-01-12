内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

新变！Debian Linux将支持从F2FS根文件系统进行引导

2020/1/12 9:17:58来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

不少用户希望通过将 Flash-Friendly File-System (F2FS) 作为根文件系统来启动和运行 Debian，现在这个目标将有望达成了。

尽管 F2FS 早已问世，并且得到了越来越多的采用，尤其是在 Android 移动设备上，但默认情况下，大多数 Linux 发行版都不允许默认从 F2FS 文件系统进行引导。不过事情现在迎来了转机，GRUB 2.04 在其 2019 年中期发布的版本中提供了 F2FS 支持。

更新后的 GRUB 能够支持读取 F2FS 根文件系统，而且这种支持也一直在向 Linux 发行版中扩散，当然还需要启用相关模块（F2FS 模块）才能使用。对于 Debian 而言，他们本周最终将 F2FS 模块添加到了已签名的 UEFI 映像中。

从 F2FS 引导 Debian 的另一部分难题是添加 F2FS 支持以作为 initramfs 的自动添加基础模块。

对此，Debian 开发者 Romain Perier 正在努力使其适配 Debian 并从 F2FS 根文件系统进行的引导能正常运行。对于像 Ubuntu 这样的下游发行版来说，这也是一个好消息，因为它们最终也会引入这些变化。如果其他 Linux 发行版看到 F2FS 取得不错的性能指标后也能开始效仿，这也不失为好消息。由于 F2FS 拥有来自 Google 及其合作伙伴的投资，相对来说它也比较可靠。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：DebianLinux

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    