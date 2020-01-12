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成为“生物黑客”不用改造身体！MIT和谷歌开发出小型传感器

2020/1/12 12:29:57来源：大数据文摘微信公众号作者：李欣月、刘俊寰责编：微尘评论：

对改造自己的“生物黑客”们还耿耿于怀？

好消息是，不用对进行生物改造也能获得同样的便利了！

MIT媒体实验室和谷歌共同开发出SensorSnaps，小型无线传感器能够和衣服安装在一起。

这种圆形小型传感器可以安装在衣服的任何部位，在纽扣上的安装尤为容易，用静电电容式触控仪检测触摸，用陀螺仪检测旋转就行了。

从安装效果上看，集合了传感器的纽扣与普通纽扣看上去并没有太大差别。

（A）衬衫纽扣和SensorSnaps安装在一起（B）和袖口纽扣安装在一起（C）SensorSnaps内部构造 （D）和市场上售卖的塑料纽扣安装在一起

SensorSnaps机身重量2.4克，直径19毫米，厚度9毫米，由装载BLE模块的nRF52832和9轴惯性测量单元(IMU)、以及厚度为2毫米的10mah锂电池等构成。

（A）3D打印的外观（B）SensorSnaps的内部构造（C）SensorSnaps的侧面（D）厚度为2毫米的10mah锂电池

在设计上，SensorSnaps具有定制的4层PCB，便于尽可能地缩小尺寸。同时，SensorSnaps使用了功能强大的nRF52832芯片作为微控制器和蓝牙收发器，为了提高功耗和数据速率，使用了ARM的uVision IDE。

SensorSnaps的外壳使用了Form 2 SLA打印机进行打印。通过螺钉就能连接到现有的纽扣上，在诸如亚马逊上便宜的塑料卡扣套件也进行了测试，效果相同。

SensorSnaps的使用方法很简单，轻点就可以播放音乐，双击可在音量和时间模式（volume and time modes）之间切换，旋转就可以调整音量，安装在手臂上还可以捕捉手臂的动作。

除了这些基本功能之外，SensorSnaps还支持其他功能，比如在时间模式下，旋转手势将重新用于音频的快进或快退。

运动跟踪还可以为体育、医学和手势控制设备提供身体信息。传统上，光学运动跟踪需要通过多个摄像机跟踪反射标记，9轴IMU通过连接到不同身体部位大大简化了这个过程，只是，IMU方法仍然很麻烦，需要配备IMU特殊套装。

现在，你可以将SensorSnaps安装到现有的服装中，实现即时运动跟踪，通过SensorSnaps连接接收到的数据将发送给计算机进行评估。

网络是与计算机无线连接的1个中央节点和多个周边节点通过蓝牙连接起来的，实验时使用了与中央节点连接的安卓手机和MacBook。

研究团队表示，电源是整个设计中的难点，要使SensorSnap保持较小尺寸，电池空间占比不应很大。而为了节约电量，只有检测到手势运动等动作发出时才会通过蓝牙发送数据。

团队称：“我们优化了SensorSnaps的功耗，使其在电容式触摸待机模式下可以连续工作45分钟到4小时。”

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关键词：谷歌麻省理工传感器

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