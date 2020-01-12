30元/天，10天起租，押金1000...猫也能共享租赁了？

沙代子经营着一家很小的“租赁猫屋”，专门向寂寞的人们出租家里可爱的猫咪。通过与猫咪租赁人的接触，沙代子了解到了他们很多不为人知的故事。同时，这位年轻女生经营的猫咪租赁店，也让很多“租客”找到了人生的方向。

这是日本电影《租赁猫》中所讲述的一个真实故事。而在我们身边，租猫这样的业务最近也开始“萌发”，并在国内各大电商、社交平台上逐渐涌现。

你可能没有注意到租猫生意的兴起，但是，你一定会记得去年火爆一时的云养猫。

No.1想租猫先要通过面试

近日，不少年轻读者向懂懂笔记反映，曾经爱猫人士热衷的猫咖、云养猫平台如今似乎很不景气，但不少社交平台、电商平台上都开始出现了“租猫”，租个喵星人回家养几天又成了新的风尚，“百十元就能够租一周，还可以在线选猫。”

不过有读者担心，这些用于出租的猫可能会成为传说中的“周宠”，即已有暗病尚未发作的猫，在租给租客后可能会因病症发作导致死亡，“而且出租动物，本身就已经匪夷所思，也很容易让猫落入虐猫者手中，那样做太不道德了。”

听上去，租猫业务并不像电影《租赁猫》中描述的那样美好。喵星人似乎成了可以随意租赁、回收，专为商家牟利的工具。那么，这门生意究竟是怎样的呢？

“不使用礼貌用语的，一律不予回复。”

根据读者提供的线索，懂懂笔记在闲鱼上找到了一位发布租猫信息的用户。在租猫页面里，可以看到很多要求，包括租猫需经过文字、电话两轮“面试”，沟通需使用礼貌用语等“规定”。

以租猫者的身份，懂懂笔记主动联系了这位用户。当询问租猫的流程时，对方却以懂懂笔记未使用礼貌用语为由拒绝回答问题，“沟通也是面试的过程，也是筛选是否有租猫资格的细节，只有通过后才会通过电话交流。”

当懂懂笔记反问“那些使用了礼貌用语的租客，您是否能够确保对方不会虐猫”时，该用户只回复了一句“不能，但两轮面试是对爱猫负责”，随后将懂懂笔记拉黑了。

在该用户的交易记录中，显示近一月内已经完成了十几单“租猫”交易，有部分租客评论称，该用户出租的猫基本上都是“有品种、有品相”的。

在另一位出租喵星人的用户详情页内，懂懂笔记看到猫咪的租金是每周210元（只限同城租赁），而且如果连续租猫半年就可以拥有永久所有权。

难道，现在租猫的生意也开始金融化了？

“我家里太乱，而且工作忙，根本养不了猫。上个月休年假租了一周的猫，终于体验了一把养猫瘾。”家住武汉光谷的熊女士，上个月在闲鱼上租了一只俗称“蓝猫”的英国短毛猫，当了一周“临时铲屎官”。

之前因为身边的朋友、同事就通过租猫的方式，体验了临时铲屎官的快乐，这也促使她在年假时租了一只猫咪，陪伴了自己一周时间。在经过“文字交流面试”和“电话面试”后，她交纳了一周租金200元及800元押金，顺利地在地铁循礼门站见到了商家的这只英国短毛猫，“其实蛮方便的，租方承诺送猫到沿线车站等我，我只需要到车站领猫即可。”

租期到期后，还猫的方式与此前相同。熊女士将猫咪送到了车站，租方检查猫咪无问题，随后就退回押了金，“猫粮、猫砂都是送的，如果想要猫罐头，就需要向租方买，猫砂盆也可以租，反正过程还蛮简单的。”

熊女士告诉懂懂笔记，在租猫之前她也曾担心猫会是“周宠”，养出问题之后会被租方“讹诈”。但事实证明自己多心了，而且猫咪在她家的一周时间里，活泼好动、吃喝正常，一点也不认生。

“要不说猫咪可爱，但没有感情呢。之前店家也说，猫不会认主、也不会对你有感情，因此我才租的。”显然这是一次愉快的交易。那么，熊小姐所租到的喵咪以及出租方的背景又是怎样的呢？

No.2爱猫人士眼中的“租猫”生意

“租猫是近几个月才兴起的，都是在线上发布出租信息，同城线下领猫。”

“宿喵”是一位流浪猫救助组织（广州）的负责人。她告诉懂懂笔记，几个月前组内有已经有成员发现在二手电商和社交平台上边，有主人在出租品种猫。出于对猫咪的关心，她对此进行了一番跟进和调查，后来发现这些在线上租猫的商家，大多是猫舍、猫咖的经营者。其中有一家在花都开店的专业猫舍，更是拥有大量的出租猫，租期大多为一个月到半年，生意已经相当成规模。

“这些猫都是专业繁殖的，所以可以看作是品种猫，有无疾病真的不好判断。”宿喵表示，她和组内成员曾在猫舍门口持续关注这家猫舍的经营状况，发现工作人员都是在租客下单之后，沿着地铁沿线送猫给客人。

有时候，这家店一天能租出去十几只猫咪，如果以一只猫每周租金约200元计算，店家的每月租金收入应该在五万元以上，刨除赠送廉价猫粮、猫砂和喂养等成本支出，利润也能超过四万元，“基本上没有发现虐猫行为。不过，他们的工作人员都是在线上假装猫奴，说自己是小白领，是因为出差、工作忙才出租小猫，而且都是用多轮面试让租客产生信任。”

除了专业的大中型猫舍之外，部分猫咖也在提供租猫业务，和猫舍主动外出送猫不同，猫咖租猫是通过线上收取押金和租金，顾客到店取猫的形式。其出租的猫咪，大多也是店里提供给顾客“撸猫”的宠物。

作为流浪猫救助者，宿喵和组内成员在心里是看不惯这些生意的。她们也曾找到几家专业的猫舍、猫咖，就租猫一事进行过交涉，面对着真猫奴的“担心和质疑”，部分出租商家则不以为然，甚至感到厌烦。

他们也强调，猫是自己购入饲养、繁殖的，无论是出售还是出租，完全是商家的自由。而宿喵感到担心和焦虑的一点，是这些商家认为“租猫”生意对于猫咪本身健康并无影响，“他们说猫的性格独立、冷酷，只会认吃的东西，所以怎么出租都不会有问题。”

那么事实是否如此呢？宿喵带着懂懂笔记走访了两位专业的宠物医生，医生们对此表示，尽管猫性格相比狗等家养宠物独立，但这并不意味着猫不具有感情。而且，猫咪对于新的环境也需要一定适应周期，大致在一周左右。

用于出租的猫，租期大多在一周~两周左右，也就是说被出租的猫咪刚适应了新环境，马上就会被领回，之后还要反复适应新的环境。循环重复这一过程，会对猫咪的性格造成一定影响，比如戒备心强，性格很内向，容易生病。

“无法养猫的人士，也不应该去租猫来养，这样的做法太自私了。”在宿喵这样的宠物爱好者而言，这些需求促使越来越多的猫舍、猫咖，将猫当作是短期出租商品，用这种伤害猫咪的方式赚取昧心钱。

那么，那些从事专业繁殖培育、销售宠物的猫舍，以及提供“撸猫”服务的猫咖商家，又是如何看待这门生意的？

No.3猫经济退烧后的无奈之举

“出租猫也是出于无奈，真的不是为了学《租赁猫》电影去做陌生人社交。”

聊起租猫的生意，在深圳南山经营一家猫咖的李玲（化名），眼神中透露出一些失落。没错，在经营猫咖的同时，她也在通过电商、社交网络经营着出租猫咪的业务，店里每一只猫都有“轮值”出租的任务。

当被问及为何经营起租猫业务时，她指了指店内的环境说道，过去一年经营猫咖的成本很高，每月光是店租就已经超过了两万元，饲养九只猫咪的费用，每月也将近一万元左右，“这还不算人工成本，最近半年来客流明显少了许多，出租猫咪也会为了贴补亏空。”

尽管最近几个月出租猫所产生的收益并不是很高，但起码能够覆盖九只猫咪的日常开销了。李玲坦言，随着养猫吸猫热潮的消退，之前扎堆开张的猫咖很多都已经陷入了经营困境。消费者如果不是为了撸猫，根本不会到猫咖消费、喝咖啡、聚会，若想维持经营，他们就必须寻找新的盈利业务。

“和猫咖一样，猫舍这个行业也是同样的情况。”李玲告诉懂懂笔记，早在两年前身边就有朋友投资建起了专业繁殖品种猫的猫舍，但由于猫经济退烧，最近半年来客户也开始大幅减少。有的朋友通过造故事、造场景，在网络上推出了云养猫、云吸猫业务，但是如今参与助养猫的网络用户也是门可罗雀，“之前，那位朋友还做过共享养猫。只要愿意助养猫的人，就可以轮流将猫咪抱回家养几周，但去年下半年也推不动了。”

不少业者在近几个月来都开始打着“安慰城市空巢青年心灵”的大旗，在线上试水猫咪短期租赁的业务，并以“共享猫”、“社交猫”名义示人，希望借此转型新业态或者减少生意上的损失。

不过，这门生意在逐渐兴起的同时，也成为各方流浪猫救助组织的头号“公敌”。李玲透露，近两个月时不时就会有相关组织上门，质问她们为何出租猫，并威胁将其店铺的信息公开到网络上，让所有猫奴共同“讨伐”商家。

李玲本身也是爱猫人士，店里曾有一只猫在出租之后得了中耳炎，这让她伤心了好几天，也曾一度想放弃出租猫业务。但怎奈猫咖经营困难，当初开店的钱也有一些是家人、朋友“投资”的，她只能继续通过这个业务赚取收益，维持店面的运营。

“出租猫确实容易让猫咪染病，如果不是无奈，哪家猫舍猫咖老板会这么做呢？”李玲表示，无论是猫咖还是猫舍，经营者都希望出租的猫咪能被爱猫人士“接走”，既满足了爱猫者的需求，又能够改善自身的经营状况。

在她看来，近几年有条件养猫的人士都已经“抱得猫咪归”了，市场也日趋饱和。而那些爱猫但无法养猫的人，只能是通过租赁或“以租代购”的方式，满足自己铲屎官的心理需求。猫咖猫舍的新业务，实际上也是在迎合需求，同时为将来的宠物用品生意、宠物出售打下客户基础。

但是爱猫人士的眼里，这些生意只是为了金钱，猫咪则变成了冷冰冰的赚钱工具。就像宿喵说的，“真正爱猫的人，不会因为短暂的出差、回乡就将猫出租给陌生人。换言之，出租猫和短租猫的人，本身也不会是爱猫人士。

那么，将小猫、小狗等充满灵性的活物，与摄影器材、交通工具等冷冰冰的物品一样，放在网上反复出租，是不是会让人感到心冷？是否会对宠物经济带来更多负面影响？

只能说，仁者见仁智者见智。无论猫经济是否退烧，云养猫还是线上租猫是否火爆，猫咪都左右不了自己的命运。