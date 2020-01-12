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三星电子市值冲到3016亿美元，全球排名第18位

2020/1/12 17:21:36来源：新浪科技作者：星海责编：孤城评论：

北京时间1月12日下午消息，周日公布的数据显示，三星电子的市值已经排到全球第18位，在过去一年里上升10位。

截止周四时，三星电子的市值冲到3016.5亿美元，比2019年1月2日时增长950.8亿美元。在这段时间内，三星电子股价上涨51%，周四收于5.86万韩元。周五时，三星电子股价再创历史新高，达到5.95万韩元。截止周五，本月外国投资者已经投入6270亿韩元（约5.4亿美元）购买三星股票，他们认为未来三星电子的利润还会继续改善。

上周，三星公布业绩指导数据，由于芯片价格反弹，三星认为四季度收益将会高于预期。三星预计四季度营业利润（Operating income）将会达到7.1万亿韩元（61亿美元），虽然同比减少34.26%，但比市场估计的中值6.5万亿韩元要高，之所以营业利润增长，主要是因为芯片价格回升，智能手机表现好于预期。

2019年全年，三星预计营业利润将会达到27.71万亿韩元（约239亿美元），同比下降52.9%，这是2015年以来的新低点，2019年三星电子全年销售额预计将会达到229.52万亿韩元（约1982亿美元），比2018年减少5.8%，这是2016年以来的新低点。

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关键词：三星市值

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