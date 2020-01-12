徐雷公布京东零售新目标：4指标增长，14亿元激励员工

1月12日下午消息，在2019年度京东零售表彰大会上，京东零售集团CEO徐雷公布了2020年目标，即交易额、收入、用户、利润四大核心指标上实现加速增长。

制胜战略提升单位时空里的浓度和温度

徐雷称，“2020年京东零售的主基调是‘有质量的加速增长’。不成长便退场，加速是我们的必然选择。2020年，京东零售将在交易额、收入、用户、利润这四大核心指标上均实现加速增长”。

他表示，作为深度融合供给端和消费端的平台，京东零售有能力、实力，也有使命感、责任感，在零售这条赛道上创造未来。面对机遇和挑战，京东零售2020年的制胜战略是，聚焦基于供应链的友好交易零售平台的核心定位，提升单位时空里的浓度和温度。而在文化领导力上，通过文化打造团队合力，进一步贯彻和夯实经营理念。同时，京东零售将持续加大对福利、关怀、子女教育、就医保障等员工生活方面的投入，关注员工的成长，提升员工的归属感和荣誉感。

未来三年下沉市场再造一个京东零售

在人才驱动力方面，京东零售将重点打开年轻人的发展通道，加强关键人才的识别、发展和保留，完善人才梯队建设。

“京东零售2020年的加薪资源还将持续高投入。加薪比例将达到行业平均水平的2倍，其中，年轻人才的加薪比例更将达到行业3倍。此外，还将投入14亿元奖金用于激励优秀员工”。

对于下沉新兴市场，徐雷表示，“未来三年，将在下沉新兴市场再造一个京东零售”。此外，自营是京东供应链能力的体现，POP是商品丰富性、技术和服务能力的体现，两者同等重要，互为补充、相互促进。

他称，京东零售将建立完善的商家成长体系，通过各种举措更好地服务商家，让商家能够在京东上更好的成长。