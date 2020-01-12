vivo手机新设计曝光：后置“十”字五摄

IT之家1月12日消息 近日vivo的一项新的手机设计外观曝光，采用了右上角打孔屏和后置“十”字五摄像头。

据Sudhanshu报道，近日vivo的一项新手机设计外观专利曝光，看起来很像NEX系列产品。从曝光的设计草图可以看到，vivo这款手机正面采用右上角打孔屏，上方和下方带有3.5mm耳机孔和USB-C端口。

手机背部，摄像头位置采用了类似vivo NEX3手机的设计，不同的是这款手机的后置摄像头为五个，呈“十”字排列。