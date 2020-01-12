2020 年，手机行业还会出现哪些热词？

算了下，距离1月24日的除夕夜，还有差不多半个月的时间。每逢年底，各家公司都在忙着对过去一年里的工作进行复盘，同时开始着手下一年的规划布局，基本不会再有新产品被推向市场。所以在这个时间节点再去盘点上一年行业发生的事情，要相对全面一些。

2019年手机行业格局的变化比较明显，用户群体开始向几家头部企业靠拢，他们成为了舞台中央的绝对主角。相对的，小品牌的日子就比较难过了，不少2018年活跃在大家视线里手机品牌，这一年逐渐没有了声音，甚至有些直接放弃了手机业务。

虽然「玩家」数量变少了，但手机行业并没有就此变得冷清起来，依旧出现了诸多新的热点和发展趋势，提炼关键词，大致有以下几个：5G、高像素、变焦、90Hz刷新率、折叠屏，而这些零散的词汇最终还是归结到了网络连接、影像以及屏幕这三个大方向上。

快速推进的5G每一代通信技术变革，都会带来诸多新的发展机遇。从用户的角度出发，5G更快的数据传输速度以及更低的延时，无疑将大幅提升我们的使用体验。对于手机厂商们而言，网络制式的改变，意味着将会造就新一轮的换机潮，行业格局很有可能会迎来重塑。

在这样的大背景下，快速推动5G发展进程成为了产业链上下游共同在做的一件事情。当然，效果也是显而易见的。从去年六月份工信部正式发放5G牌照，到2019年结束的时候，我们可以看到的是，5G手机用非常短的时间就完成了概念普及以及正式商用。

这个过程中，产品端所取得的进步，是肉眼可见的。早期概念普及阶段，让手机连接到5G网络，进而向更多普通用户展示5G网络下超高的数据传输速度是厂商们关注的重点，某种程度上我们也可以理解为，测网速是当时5G手机最大的用处。

这样的使用场景下，自然不需要过多考虑手机本身的易用性，不少产品都是在此前已有机型的基础上改造而来。但想要将其推向大众市场，让普通消费者为其买单，单纯能够支持5G网络连接是不够的，之后的事情大家也都知道，几乎所有后期发布的5G手机都在强调续航以及散热能力。

以上我们从产品易用性的维度简单回顾了2019年5G手机的发展，除此之外，5G芯片方面也在同步进化，包括华为、高通、三星在内，几家主要的芯片厂商相继推出了集成5G基带的SoC产品，同时也彻底平息了有关SA和NSA真假5G的争论。

高像素、多镜头几乎已成「标配」影像能力是手机发展进程中一个重要的趋势，也是大家比较关注的点，几乎所有手机厂商都在努力提升自家产品的拍照以及录像功能。回顾2019年国内上市的手机产品，硬件端比较大的两个变化是主摄像素越来越高，同时摄像头数量也更多。

如果将去年发布的主流旗舰手机的相机参数单列出来，你会发现，4800万像素主摄已经不再是一件稀奇的事情，大多数国产品牌都做了跟进。而在4800万像素主摄之外，2019年市面上也出现了6400万像素甚至1亿像素的手机产品。

从实际成像效果的角度来说，摄像头像素高低只是其中一方面，并不起决定性作用。不过在此前的相关评测文章中我们也多次提到过，超高像素所带来的好处是显而易见的，其除了能够大幅提升图片解析度，某些时候也可以充当长焦镜头的角色。

高像素之外，多摄像头已然成为了去年手机产品的标配（虽然有些产品被调侃凑数），而为了能够将它们合理地进行排列，厂商们也尝试了很多比较有「特色」的解决方案，比如下半年比较常见的浴霸、圆形、菱形等等设计。

抛开摄像头本身素质不谈，单从多摄像头这件事情而言，其实价值是存在的。由于手机本身的内部空间所限，很难通过一颗镜头来实现类似单反相机一样的多焦段拍摄，目前看来，多颗不同焦段摄像头组合是最为合理且可行的一种方式。

有关手机影像部分，总体来讲，其大的发展趋势还是在向相机靠拢。当然，从成像的角度出发，手机完全取代传统相机的难度很大，或者说几乎不可能。但有一点可以确定的是，随着软硬件技术的进步，手机能够应付的拍摄将会越来越多。

90Hz高刷新率+折叠，屏幕的两种发展方向2019年一加7 Pro取得了非常出色的市场反馈以及用户口碑，与此同时，也让90Hz刷新率这个概念被越来越多大众消费者所熟知，甚至已经成为评价手机屏幕是否足够出色的一个新标准。在其之后，市面上陆陆续续也出现了不少拥有高刷新率屏幕的产品。

高刷新率所带来的体验提升，其实很难用文字准确描述出来，比较明显的感受是，在你刷微博或者左右滑动屏幕的时候，要比60Hz屏幕来得更加流畅、跟手。与此同时，在玩一些支持高帧率模式的手机时，其流畅度也明显更高。

同时我们可以看到的是，随着90Hz刷新率正在被越来越多用户所认可，包括游戏端以及第三方应用在内，与之相关的生态也正在逐渐建立。从另外一个角度来说，这也将会推动很多其它行业做出相应地改变，这一点还是值得肯定的。

高刷新率之外，2019年手机屏幕部分另外一个备受关注的点是形态创新。其中包括折叠屏、环幕屏、瀑布屏等多种方案，不过从易用性的角度出发，其中比较具有代表性的产品是已经正式量产销售的三星Galaxy Fold以及华为Mate X这两款折叠屏手机。

相对目前正常的直板硬屏手机，折叠屏手机的最大优点在于，借助柔性屏可折叠的特性，提供了两种不同的使用形态，尤其是展开状态下，大屏所带来的观看体验提升是显而易见的。虽然现阶段由于生态建设相对还并不完善，不过长远来看，这个方向是可行的。

回过头来看2019年手机屏幕部分所发生的变化，虽然二者最终的目的都是带来更好的使用体验，但却是两条完全不同的产品路径。高刷新率某种意义上，是进一步提升当前屏幕形态的能力，而折叠屏则是尝试新形态，各有各的侧重点。

2020年，哪些值得关注？前边我们大致对2019年手机行业的一些新技术和方向做了回顾，整体而言，5G相关、影像以及屏幕部分是各家厂商们主要在关注的三个方面。

2020年，在我们来看，5G相关将会变得更加成熟。接下来随着骁龙765以及骁龙865系列芯片开始大规模进行量产，之前尚未涉足5G手机的品牌也会陆陆续续加入到这个行列中，中端以及高端5G产品的布局也会变得更加完善，大家的可选择余地更大。

▲图片来自一加官方

影像部分依旧是厂商们重要的发力点，从目前公开的信息来看，相机部分值得期待的新技术还有很多，比如一加刚刚在CES上展示的潜隐式后摄，OPPO此前多次展出过的屏下前置摄像头，更高像素的摄像头等等。

屏幕方面主要的两个发展方向大致还是高刷新率以及新形态，之后120Hz刷新率屏幕将会出现在越来越多手机上，当然也不排除更高刷新率屏幕落地到产品端。另外，极客之选目前了解到的消息，接下来会有不少厂商推出折叠屏手机，不过翻折方式会有所变化。

总的来讲，2020年将会是5G手机大量开始正式步入普及的一年，在此基础上，产品本身的功能应用也将迎来很多新的尝试，值得期待。