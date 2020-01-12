滴滴顺风车“四个常用地点”被吐槽，张瑞回应将优化

1月12日晚间消息，滴滴顺风车负责人张瑞及团队今日来到长沙举办用户恳谈会，邀请当地的车主和乘客代表“吐槽”试运营之后的产品使用体验，由顺风车产品、运营负责人现场回应。这也是顺风车近半年来的第五场用户恳谈会，前四场分别是在北京、大连、广州和太原举行。

张瑞称，为了尽最大努力提升安全，新产品有了很大变化，也许与你原有使用习惯不同，也会有体验不完善的地方，请大家谅解。“我们举办这样的吐槽恳谈会，就是为了听取大家的问题和反馈，顺风车团队会全力以赴和所有用户一起共建安全、便捷的顺风车出行。”

现场，用户代表一一上台“吐槽“，表达自己在使用顺风车过程中的体验和感受，由顺风车团队代表进行回应。车主李先生表示，只能设置四个常用地点太不人性化。上下班、接送孩子、接送太太就已经用完了四个常用地点。在这种设置之下，周末去逛街或者去健身房就没办法顺路接人了，建议顺风车团队考虑周末临时出行的需求，或者允许行为分较高的车主多设置几条路线。不少车主均表示赞同李先生的意见。

张瑞在现场及个人微博均对此问题作出了回应：“我们此前在太原用户恳谈会，用户共建计划、微博上，听到了大量车主朋友对四个常用地点设置的意见，特别是很多做销售等职业的车主经常要四处跑动，四个常用地点显然不能满足顺风出行所需。团队对实际出行场景还需要不断探索了解。后续产品团队会认真评估这些建议的可行性，尽快优化产品。届时我们会将完善后的方案在顺风车官方渠道进行公布。”