空间站上惊险钻孔？盘点2019年八大最奇葩科技事件

2019年可能是有记录以来最奇怪的科技年份，从实验室猴子做噩梦时产生的神经网络图像，到暗物质子弹在宇航员胸腔中留下拳头大小的洞，今年充斥着各种科学和技术发现，它们常常让我们无法用更好的语言来描述，只能用“这都是些什么鬼”（WTF）一言以蔽之。下面让我们回顾下2019年最奇葩的科技事件：

1.eBay上拍卖霸王龙幼龙化石

业余考古学家艾伦·德特里希(Alan Detrich)曾发现了一具6800万年前的霸王龙幼龙化石骨架。在与当地博物馆就骨架收藏谈判失败后，德特里希决定在eBay上拍卖这个化石，售价达到295万美元。德特里希还在拍卖中留下摸棱两可的话：“这只霸王龙是个非常危险的肉食者。这确实是一次难得的机会看到霸王龙的幼龙，如果它们不能快速生长，它们就无法捕捉猎物，甚至会死亡。”

但古生物学家们对此感到愤怒，他们想要更多时间来研究这具稀有而价值不菲的化石，但在向私人买家出售后，将使得这些研究难以为继。对于那些求知若渴的研究人员而言，这无疑是个令人沮丧、难以接受的现实。eBay对此回应称，世界上最伟大的考古发现都去了哪里，多被卖给了某个暴富的人，他们最近的“战果”包括有签名的《地球战场》衬衫和一双被“天堂之门”邪教组织穿过的耐克鞋。

2.AI+神经网络+猴子=《人猿星球：噩梦》

在哈佛大学的动物实验室中，科学家将一只猴子的大脑连接到一个神经网络上，然后试图通过向它展示人工智能（AI）生成的图像来刺激其负责识别面孔的单个神经元。

我们也许能预见到这一幕的到来。AI生成的图像（或多或少是猴子看到或想象的）比我们自己能准备好的任何东西都更晦暗、更扭曲。科学家们看到了许多模糊的东西，比如戴着外科口罩的人类影响，这很可能是实验室技术人员。在接下来的三年里，我们目睹了噩梦的惨状，以及数笔巨额的创伤治疗费用。

3.百事可乐星球：卫星吞并天空的苏打巨人计划

想象一下，向壮丽的夜空望去，找到伟大的猎户座，然后看到它竟然拿着一个百事可乐罐。这就是名为StartRocket的俄罗斯公司想要的效果，当时他们试图将大量立方体卫星发射到太空中，形成“轨道广告牌”。

毋庸讳言，在夜空上贴满恼人的广告牌是个可怕的想法，从一开始就不应该想出来。这不仅会让人眼疼，我们已经从SpaceX的太空互联网Starlink计划中了解到，这样的努力可能会对天文学社区造成严重威胁，因为它会扰乱他们的观测。百事公司的一位女发言人证实，该公司实际上正在与这家初创公司合作，但在遭到强烈反对后，该公司取消了先前的想法。

4.“AI宝贝”音乐

概念声音艺术家兼作曲家霍莉·赫恩登(Holly Herndon)于2019年早些时候发布了受AI启发的新专辑《PROTO》。它的主要特点是“演奏”由“安装在DIY增强游戏PC上的非人类智能”来完成，赫恩登亲切地将其称为她的“AI宝贝”。

我们将在这里让音乐自己说话，除了说这绝对是一次真正诡异的聆听体验，最好的体验就是自己亲自体验一次，而且只有一次。特别是喊出与艺术家Jlin合作的曲目《Godmother》中噩梦般的打击乐。

5.被暗物质子弹打死

一位物理学博士生提出，微量的暗物质可以将人体撕裂成碎片，就像《生化危机》中那样。根据作者的说法，这些粒子最终可能表现得像高速子弹一样，在宇航员的身体上撕开巨大的洞，导致他们“重伤或死亡”。这项研究写道：“这种与人类的巨大碰撞最接近的类比就是枪伤。”

这是一种狂野的、随机的说法，似乎毫无道理。然而，这也是个可怕的想法，特别是考虑到我们甚至几乎不知道暗物质是什么，或者它是由什么组成的。宇航员真的要为此担心吗？这一理论延伸了相当长的假设清单，得出了引申的、可以说是耸人听闻的结论。

6.AI色情过滤应用

Covenant Eyes是一款令人毛骨悚然的宗教应用程序，它的设计初衷是通过使用AI驱动的过滤器来阻止人们查看色情内容。如果这款应用程序发现有人盯着淫秽色情内容，它会发出警报，比如提醒你的母亲。

在大多数情况下，对大多数人来说，看色情作品和自拍一样无害。但以上帝的名义诋毁这一行为只会导致人与人之间的裂痕加剧，并导致许多真正令人不快的对话突然出现。这真的能保护儿童吗？勉强可以。从字面上看，它能阻止人们看色情片吗？我们对此表示怀疑。

7.疯狂科学家妈妈的“半机械人”儿子

神经科学家薇薇安·明(Vivienne Ming)曾撰文，讨论她是如何接受内心引导的“疯狂科学家”，并赋予她患有自闭症的儿子以“超能力”的。她为“谷歌眼镜”建立过面部和表情识别系统。她写道：“我选择把我的儿子变成一个半机械人，并改变人类的定义。但我儿子的超能力是让他变得更有人情味，还是人情味更淡？”

把戴着谷歌增强型眼镜的人称为“半机械人”，似乎有点儿言过其实了。她真的有必要在做这件事的时候称自己为“疯狂科学家”吗？

8.空间站上惊险钻孔

2018年末，国际空间站上的宇航员在轨道前哨的俄罗斯舱侧发现了一个小洞。美俄两国最初注意到舱室压力下降，并开始了寻找罪魁祸首，后来的一项调查表明，这个洞是从空间站内部钻出来的。俄罗斯航天局起初称小洞是由陨石造成的，但随后改变了主意，称这是“手部摇摆不定”“多次尝试钻探”的结果。几个月后，俄罗斯声称它终于找到了漏洞出现的原因，但却对此保密。

没人知道是什么导致了空间站上出现钻孔，美国宇航局和俄罗斯航天局也不知道，甚至为此进行太空行走以便揭开这个谜团，但也没有给情况带来任何曙光。是蓄意破坏吗？俄罗斯的持枪人形机器人与此有关吗？就像2019年科技领域的大多数奇葩时刻一样，我们都想知道答案，但在某种程度上，根本不知道答案可能会更好。