2020年，GCC项目代码终于从SVN完全切换至Git

经过数月的延误，GCC 计划在刚过去的周末里将项目的大型代码仓库从 SVN 切换至 Git。原本大家都以为这次又将会再次延误，但实际上，经过团队步履不停的工作，他们已完全将 GCC 的代码仓库从 SVN 切换至 Git。

此前出现延误的原因包括内存问题（RAM）、兼容性问题（bugs）以及用 Golang 重写了 Reposurgeon 的 Python 代码，

据了解，在上周六 GCC 团队通过使用 Eric S Raymond 的 Reposurgeon 程序完成了 GCC 代码仓库从 SVN 到 Git 的切换。

Git conversion ... complete. Verification in progress. #GCC pic.twitter.com/bm6GaUYsTA

— GCC - GNU Toolchain (@gnutools) January 11, 2020

由于刚刚完成迁移，GCC 的代码仓库尚未重新对外开放，目前仍在验证的过程中。该团队表示，如果所有验证都通过并且周一也没有出现严重的问题，那么代码树会再次开放。不过目前看来，官方表示在进行普通的提交（trivially commits ）时会出现性能下降的问题。而针对此问题，尚未有来自团队的任何消息。

未来，GCC 团队将会通过使用 Git 的工作流程来开发 GCC，就像 LLVM 当初也是从 SVN 转换到 Git 一样。