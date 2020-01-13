量子计算研发获得大笔投入，但商业化还远着呢

1月13日消息，据国外媒体报道，在争夺量子计算技术优势的竞赛中，一些大型科技公司和初创公司都发现，尽管多年来对相关领域进行了大量投资，但量子计算技术商业化的道路仍然比原先计划的更长。虽然有的公司有望获得更强的处理能力，但目前的量子计算机仍无法超越传统计算机。

图示：去年在加州圣巴巴拉附近的一个实验室里，Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)和研究员丹尼尔·沙克（Daniel Sank）站在谷歌量子计算机旁。

量子计算机依托原子大小的粒子而非晶体管进行加速运算，有望在数据处理方面为人们带来质的飞跃。从理论上讲，这种强大的计算机处理能力可以模拟蛋白质之间的相互作用，从而帮助人们发现新药；也可以在数小时内破解普通电脑需要几年时间才能破解的现行加密方法。

去年10月，Alphabet旗下谷歌的研究人员表示，他们在这一领域取得了突破，宣布已经获得“量子霸权”。谷歌表示其已经能够用量子计算机解决普通机器在合理时间框架内无法解决的问题。研究人员说，谷歌量子计算机位于加州圣巴巴拉附近一个研究实验室里，在3分20秒内完成的数学运算需要一台超级计算机花费1万多年才能完成。

尽管人们已经在证明量子计算的潜力方面取得了一些进展，但事实上，现在实验室里进行的许多计算都可以用传统计算机更快地完成。

数十年来微软一直在投资于该领域研究，并在2016年表示已经着手建造量子计算机。但在错过于2018年制造出一台工作机器的内部期限后，微软对项目进行了重组。

微软资深高管托德·霍尔姆达尔(Todd Holmdahl)曾在Xbox游戏平台和HoloLens增强现实眼镜部门工作。自量子计算部门成立以来，他一直领导着公司的量子计算研究。去年霍尔姆达尔因错过最后期限而辞职。霍尔姆达尔拒绝就他的离职发表评论，只是说自己已经退休。

微软表示，它已经展示了执行量子计算的能力，并将继续追求自认为具有实际用途的计算机设计。微软说，量子计算团队现在向公司副总裁拉尼·博卡(Rani Borkar)汇报工作。博卡是芯片行业的资深人士，曾在英特尔和IBM工作。

英特尔上月发布了一款旨在帮助加速量子处理技术的芯片。该公司表示，生产出一款比当前传统计算机更好的量子计算机可能需要多年时间。

“说在未来两年内有什么实际产品过于乐观，”英特尔研究部门英特尔实验室量子硬件主管吉姆·克拉克(Jim Clarke)表示。“但未来十年我们可以做很多事情。”

同样在量子计算机研究方面已经有着悠久历史的IBM上个月表示，“对于未来最有前途的技术之一来说，现在还处于早期阶段。”

其他公司则更为乐观。“我们离有价值的短期应用只有一步之遥，”谷歌研究人员在他们获得量子霸权的论文中说。

但即使是谷歌所获得的量子霸权也没有明确的定义。IBM研究人员在一篇博客文章中说，一台传统计算机可以在两天半的时间里就更准确地完成相同任务。IBM表示，虽然计算速度比量子计算机慢，但这还不足以证明谷歌获得了“量子霸权”地位。

近年来，科技公司和投资者纷纷大举投资量子计算。根据科学杂志《自然》的数据，2017年和2018年间量子计算领域总共吸引了至少4.5亿美元的私人投资。

其中最热门的初创公司之一是位于加州伯克利的Rigetti Computing。自2013年乍得·里格蒂(Chad Rigetti)创立该公司以来，已经吸引到了1.2亿美元的资金。但熟悉这家初创公司的人士说，公司承诺已经落空。

据两名前高管透露，包括首席技术官和首席运营官在内的多名高管已于去年离职。据LinkedIn上的资料和一位前高管透露，在过去一年中Rigetti有50多名员工离职。两位前高管说，他们的离职在一定程度上是因为担心Rigetti技术在合理的时间框架内不具备商业可行性。

两位前高管说，该公司也未能达到原定目标，最近在筹集更多资金也遇到了困难，无法为开发量子计算机的下一步行动提供资金。

尽管出现了人员流动，Rigetti的一位发言人说，公司去年的员工数量仍增加了18%，部分原因是该公司7月份收购了量子计算软件公司QxBranch。她说，公司去年筹集了大量资金，公司的工程路线图中包括扩大量子计算机处理能力的计划。

整个行业面临的困境并没有吓跑亚马逊。去年12月，亚马逊表示其正在就量子技术展开学术合作。它还开始向使用其云服务的客户提供设备进行量子计算实验，而这些设备来自多家初创公司。

去年年底，微软还表示将通过Azure云提供量子处理器的接入服务。但该公司表示，它并不是自行提供硬件，而是计划出售霍尼韦尔和初创公司IonQ的量子计算机访问权。

总部位于凤凰城的芯片研究机构Tirias Research的创始人吉姆·麦格雷戈(Jim McGregor)表示，量子计算有其商业用例。但他补充称，投资该领域的公司正面临洗牌。“很多致力于此的人都活不下去了，”他说。