能靠喊了，火狐Firefox浏览器引入Voice语音控件

Firefox Voice 是 Mozilla 的一项新实验，刚刚作为 Beta 版本发布。该实验将语音控件引入 Firefox Web 浏览器，目前仅适用于桌面版 Firefox。

有兴趣的用户可以访问 Firefox Voice Campaign 网站以加入测试版，并在 Firefox Web 浏览器中安装 Firefox Voice 扩展。

该扩展程序需要更多的权限，系统会询问是否允许 Firefox Voice 收集语音记录并将其提供给 Mozilla 进行研究，用户可以允许或拒绝该请求。需要注意的是，Firefox Voice 使用了谷歌云的语音服务。任何语音命令都会发送到谷歌服务。但 Mozilla 称谷歌不会记录这些命令。

实际上，Firefox Voice 并不是将语音控件引入 Firefox 的首次尝试。Mozilla 曾于 2017 年启动过一项名为 “Voice Fill” 的实验，以便能够与搜索引擎“对话”。

目前 Firefox Voice 仍处于开发的早期阶段，可以使用它来做到这些基本的事项：

在网络中进行搜索，例如“搜索纽约的日本餐厅”或“查找千层面的食谱”；

搜索特定的网站，例如“在我的 Gmail 中搜索事件 XYZ 的票证”，“在 MDN 上搜索 CSS 网格”；

前往网站；

播放音乐或视频；

阅读网页；

浏览器控件，例如“关闭标签”，“打开新标签”；

剪贴板活动，例如“复制标题”，“复制链接”或“粘贴”；

翻译，例如“将此网页翻译成德语”

以及更多。

Firefox Voice 已经支持不少语音命令。由于开发仍在进行中，该服务将来可能会有更多突破。

不过，Firefox Voice 目前仅支持英语。激活地址栏中的 Firefox Voice 图标即可进行使用。