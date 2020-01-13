VFine Music向湖南卫视发维权声明，涉《忐忑》等歌曲

音乐版权商业发行平台VFine Music发表声明称，将对湖南卫视未经授权在多档节目中使用其代理维权的《忐忑》等三首音乐作品进行商业化传播的行为，采取进一步法律行动，以维护音乐人与版权方的合法权益。



VFine Music方面声明表示，此次湖南卫视的侵权行为分别涉及以下三首歌曲：

《舞蹈风暴》第一期（2019年10月5日播出）中，不齐舞团未经权利人同意擅自改编并使用了作曲家老锣作曲、歌唱家龚琳娜演唱的音乐作品《忐忑》，作为舞蹈配乐进行比赛和传播，此举不仅侵犯了《忐忑》著作权中的人格权和财产权，还侵犯了录音制作者权；

《2019湖南卫视全球华侨华人春晚》（2019年2月5日播出）中，刘宇宁/王佩瑜未经授权，使用音乐人陈柯宇创作和发表的音乐作品《生僻字》改编，进行商业演出和传播，此举侵犯了《生僻字》的著作权与录音制作者权；

《快乐大本营》（2019年7月20日播出）中，主持人杜海涛未经授权，使用了Ice Paper创作和发表的音乐作品《心如止水》，进行商业属性的演出和传播，此举侵犯了《心如止水》的著作权和录音制作者权。

声明表示，作为龚锣(北京)国际文化传播有限公司《忐忑》和觉得(北京)文化传媒公司《生僻字》《心如止水》等作品以及相关著作权人的版权管理合作伙伴，VFine Music全权代理此次维权相关事宜，负责与湖南卫视交涉。2019年12月24日，VFine Music邮件告知湖南卫视侵权事实，反复沟通，进行侵权和解，但湖南卫视并未作出有效回复，并在未告知的情况下，将节目相关侵权片段从片源中删除，并从各平台下架。

声明提及，据我国《著作权法》第三十七条中规定，“使用他人作品演出，表演者(演员、演出单位)应当取得著作权人许可，并支付报酬。演出组织者组织演出，由该组织者取得著作权人许可，并支付报酬。”

VFine Music表示，对湖南卫视一系列行径表示强烈谴责，将采取进一步法律行动，以维护合法权益。

以下为声明全文：

VFine Music作为音乐版权管理和发行平台，一向积极推进音乐行业发行效率提升和商业行为中正版化普及。经正式授权，龚锣(北京)国际文化传播有限公司《忐忑》和觉得(北京)文化传媒公司《生僻字》《心如止水》等作品的音乐版权已由VFine Music进行版权管理。经查，作为国内省级卫视的湖南卫视，在未经授权情况下，屡次侵犯我司所代理的部分音乐作品权益，现将其侵权行为罗列如下：

湖南卫视出品《舞蹈风暴》第一期（2019年10月5日播出）中，不齐舞团未经权利人同意擅自改编并使用了作曲家老锣作曲、歌唱家龚琳娜演唱的音乐作品《忐忑》作为舞蹈配乐进行比赛和传播，此举不仅侵犯了《忐忑》的著作权中的人格权和财产权，还侵犯了录音制作者权；

湖南卫视出品《2019湖南卫视全球华侨华人春晚》（2019年2月5日播出）中，刘宇宁/王佩瑜未经授权，使用音乐人陈柯宇创作和发表的音乐作品《生僻字》改编，进行商业演出和传播，此举侵犯了《生僻字》的著作权和录音制作者权；

湖南卫视出品《快乐大本营》（2019年7月20日）中，主持人杜海涛未经授权，使用了Ice Paper创作和发表的音乐作品《心如止水》，进行商业属性的演出和传播，此举侵犯了《心如止水》的著作权和录音制作者权。

据我国《著作权法》第三十七条中规定，“使用他人作品演出，表演者(演员、演出单位)应当取得著作权人许可，并支付报酬。演出组织者组织演出，由该组织者取得著作权人许可，并支付报酬。”

作为相关著作权人的版权管理合作伙伴，VFine Music全权代理此次维权相关事宜，负责与湖南卫视方面交涉，但对方作出了回避和试图毁灭证据举动，掩盖此前的侵权行为。

2019年12月24日，VFine Music邮件告知湖南卫视侵权事实，反复沟通，进行侵权和解，湖南卫视并未作出有效回复，并在未告知的情况下，将节目相关侵权片段从片源中删除，并从各平台下架。作为湖南广播电视台和芒果传媒有限公司旗下最具影响力的省级卫星频道，湖南卫视肆意侵权，并试图以掩耳盗铃的方式消极解决，VFine Music对其一系列行径表示强烈谴责，将采取进一步法律行动，以维护合法权益。

VFine Music

北京唯帆音悦文化科技有限公司

2020年1月13日