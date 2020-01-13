细数这些年一起玩的支付宝集五福

2020年春节逐渐临近，大家还有哪些未完成的小目标估计也得放一放了，毕竟春节期间，就适合吃喝玩乐，该放松的就放松。

移动互联网时代，过年当然少不了集五福、抢春晚红包这等好玩儿的事。这也是与亲朋好友增加互动的好机会，让双方亲密度噌噌噌地往上涨。

今年春晚红包的氛围早早就搞起，日前，快手拿下央视春晚合作权，并将砸出10亿元春晚红包。除此之外，也有传言称淘宝拿下央视春晚电商合作，合作的重点是聚划算百亿补贴业务。

除了春晚时诱人的10亿，在除夕夜前的那10天，同样是网友们期待的日子。“今年集五福什么时候开始？”网友早已开启“催福大法”。

从2016年开始，每年春节，支付宝都会推出集五福活动。只要集齐五福：“爱国福、富强福、和谐福、友善福、敬业福”，就可参与瓜分几亿元的现金。

2016年和2017年的春节，支付宝在集五福活动上每年砸出两亿元给网友瓜分；到2018年及以后，活动瓜分现金上升到5亿元。除此之外，每年也都会加入一些新玩法。

网友们很是关注今年集五福会有哪些新玩法，但鲜有人知道，支付宝集五福这些年形成的影响力到底有多大。

（图片来源：企业供图）

重头奖：帮全家还全年花呗

“有没有敬业福？”、“谁能送我一张敬业福？”尤记得，支付宝集五福推出第一年，敬业福卡一张难求。

“明明员工们都那么敬业，没有敬业福，搞得员工在领导面前都有些抬不起头了。”这是玩笑话。

由于敬业福卡的稀缺，截至2016年除夕夜20点的时候，仅有8000多人集齐了五福，算下来平均每人会分得2.6万元。但意想不到的是，在最后的4个小时，集满五福的人数暴涨，最终，79万人平分2.15亿现金，每人分得271.66元。

日前，支付宝五福产品经理冠华表示，项目组已经吸取了第一年敬业福太少的教训了。但当年这招“物以稀为贵”、“一卡难求”、“真的分到钱”也让集五福一炮而红。

集五福已经成为当代人在除夕夜前的惯例娱乐活动，“你的五福集齐了吗？”也成为了亲朋好友间年前最亲切最频繁的问候语。

按照往年惯例，集五福的时间一般在除夕夜往前的10天。而今年的支付宝集五福在千呼万唤中也出来了。

1月9日上午，支付宝五福项目组在2020五福发布会上宣布，今年支付宝集五福于1月13日凌晨正式开启，并持续到1月24日晚（除夕夜）；同时公布了新玩法“全家福”和“福满全球”。

也就是说，支付宝集五福今天正式启动。

根据支付宝官方数据，在活动刚刚开启30分钟的时候，已经有68263人集齐了五福，开启40分钟时已有近10万人集齐，分母越来越大！

预估，今年的集五福会有更多人一起瓜分现金。

当然，如果每年都是平分现金，就太没意思了。毕竟敬业福不稀缺了，参与的人越多则能集满五福的人数就越高，如果最后大家平分得到的现金太少也会让部分网友失去参与的乐趣。

2017年，也是集五福推出的第二年，支付宝改用随机分现金的形式，集满五福的网友最高获得现金666元。

2018年，集五福保持随机分机制及最大红包666元；同时，增加了在活动中只要集满五福即可兑换一份奖励，不再局限在只能等到除夕夜才有奖励。

另外，这一年还增加了万能福卡，万能福卡可以转变成任何福卡。

也是从这一年开始，集五福的奖励不仅仅是瓜分5亿现金，还有更多重头大奖。

2019年，在瓜分5亿现金基础上，用户还有机会获得跟随蚂蚁森林去看树、欧洲足球观赛之旅、全年帮还花呗等少量好运彩蛋。

这一年新上线了沾福气卡、花花卡。沾福气卡可以沾走好友任意一张卡；而拥有花花卡的可参与抽取“全年帮你还花呗”，大奖共2019份。“花花卡”也一跃成为当年最受欢迎的福卡。

到今年，即2020年春节，花花卡更是升级为“全家福卡”，大奖从“帮个人还全年花呗”升级到“帮全家还全年花呗”，寓意“福传万家”。

这么个大奖，最终会花落谁家呢？拭目以待。

（图片来源：猎云网摄）

新玩法：随火箭潜水艇“上天下海”

从自己扫福，到帮全家人集福，除了赢大奖，实际上，五福也悄然成为全家人的情感纽带，也寄托着中国人关于家的美好生活向往。

现在很多在城市里的人都是过快节奏生活，忙碌的工作可能使自己一年到头都没和亲朋好友联系几次。而难得的春节假期，如果突然要表现得很亲密这多少会显得有些生硬，但通过集五福这样的一些小游戏作为联系的开端与纽带，多少能避免一些尴尬，

助力增进亲朋好友间的互动，集五福的玩法也是越来越多样。

从最初的通过好友送福、支付宝AR扫福字来集福卡，到2018年，参与者通过在蚂蚁庄园中收取金蛋、参与蚂蚁森林浇水活动等都有机会获得福卡。这些活动也拉动了亲朋好友间的互动。

2019年还新增了答题得福卡，这种题目主要以安全教育为主。一边玩乐一边传教安全知识，玩乐与学习两不误。

2020年支付宝集五福新增的“福满全球”，是点亮全球九大地标活动。随着扫福、收集福字的增多，则可逐步点亮全球的九大地标建筑。

这九个地标建筑分别是北京长城、成都熊猫塔、杭州环球天幕、上海东方明珠、广州小蛮腰、迪拜哈利法塔、西班牙巴特罗之家、澳大利亚墨尔本之星和南极长城站。

AR扫福，给蚂蚁森林给好友浇水领福卡，进入“我的家”领福袋，进入蚂蚁庄园、派小鸡给支付宝好友拜年领福卡，通过“支付宝运动”每天100步走出福气路，福气满全球等等，支付宝集五福玩法越来越多样。

除了赢大奖，这些新玩法，也是吸引网友们热情参与的一个因素。

“我们发现，帮爸妈集福，成了越来越多年轻人早点回家的理由。和家人一起扫福、互相沾福，成了亲友们互动的新乐趣。所以我们决定，今年五福的主题，就叫全家福。”冠华说。

如今的集五福，“红包”属性开始变淡，传递福气、传承年俗的价值在不断被扩大。

不仅小家在集福传福，央企大家庭也会加入2020年的送福行列，“上天下海”为大家诠释别样的“全家福”。

（图片来源：企业供图）

据透露，中国航天计划发射富强福号火箭，寓意“福气冲天”；蛟龙号、雪龙号及南极长城站的科考人员也将通过贴福、扫福、集福，来庆祝中国年。

在今年五福发布会现场，中国航天科工宣布，1月12日，将在我国酒泉卫星发射中心，发射快舟富强福号运载火箭，并使用这枚运载火箭发射我国低轨宽带通信卫星系统实验验证卫星。

据了解，“富强福号”是通过网友征集而来，还设计了专属福字随火箭升空。

回顾历程。2018年，越来越多的互联网企业加入弘扬传统文化的潮流里，集生肖、集福禄寿喜等多种玩法出现，“春节流量”成为一种现象。

2019年，越来越多品牌找上支付宝，希望能加入“五福”，一起传播福文化。

2020年，支付宝五福项目组决定正式开放五福IP，欢迎福气伙伴们一起为用户送福，一起传播福文化。

央企和支付宝的联合正是五福开放计划的一部分。

集五福的玩法，不仅增进了亲朋好友间的联系，也增进企业与全国人民的联动。

新年俗：五年5亿人扫100亿个福

从2016年春节到2020年，整整五年，集五福也已陪伴大家过了四个春节，今年是第五个，可以说集五福已经成了当代人的新年俗。

此前就有报道称，从2016年有2亿用户参与集五福，到2019年第四届增至4.5亿，增长了125%。也就说，每三个中国人中，就有一人“扫福”、“集福”，其中，90后和银发族成为参与人数增幅最多的。孙子带爷爷一起扫福，成为年夜饭桌上的一道新风景。

支付宝公布的数据显示，过去五年，集五福影响了超过5亿人；在集五福活动中，超过100亿个福字被扫，全球千余个城市共同参与。其中深圳、杭州和苏州是扫福最积极的三座城市；上海、北京和广州是全球送福最多的三座城市；东京、曼谷和新加坡是国外参与最热情的三个城市。

（图片来源：猎云网摄）

据介绍，今年，全球有56个国家和地区的近30万商家提出在店内张贴福字，一起来传播中国福文化。

支付宝五福项目组方面表示，新春集五福这个全民参与的活动，彰显的不仅是过年方式的变化，更是传统文化的传承。春节贴春联、贴福字是传统风俗，集五福将这种带有美好寓意的风俗变得更加符合当下人们的生活及沟通方式。基于移动互联网下的新风俗，集五福显然变成了一种线上的祝福形式。

北京大学教授肖婷表示，“在数字经济时代，视频拜年、云购年货、扫五福送祝福、发电子红包、举家出游过新春等，都可以成为欢度春节的新方式。”

五福到了才是年。

五年，不管世界怎样变化，但支付宝集五福，总是如约而至。