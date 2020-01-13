内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

支付宝晒出《阿里家书》礼盒：对联、红包、日历，还有动物园识字卡

2020/1/13 15:57:01来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月13日消息 2020年支付宝集五福活动已经正式开启，时间为从1月13日（腊月十九）开始到1月24日（除夕）。今年的支付宝集五福活动继承了此前的五福活动玩法，包括AR扫福字、蚂蚁森林浇水得福字等，除此之外，今年支付宝带来了全家福卡。

今天支付宝表示，五福来了就是年，很多阿里家人已经收到了这份《阿里家书》礼盒，除了家书、对联、红包、日历外，今年还多了一个20周年七彩版纪念淘公仔，以及一套阿里动物园识字卡。你都认识吗？

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：支付宝阿里

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    