支付宝晒出《阿里家书》礼盒：对联、红包、日历，还有动物园识字卡

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IT之家1月13日消息 2020年支付宝集五福活动已经正式开启，时间为从1月13日（腊月十九）开始到1月24日（除夕）。今年的支付宝集五福活动继承了此前的五福活动玩法，包括AR扫福字、蚂蚁森林浇水得福字等，除此之外，今年支付宝带来了全家福卡。
今天支付宝表示，五福来了就是年，很多阿里家人已经收到了这份《阿里家书》礼盒，除了家书、对联、红包、日历外，今年还多了一个20周年七彩版纪念淘公仔，以及一套阿里动物园识字卡。你都认识吗？
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