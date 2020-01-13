CAHORS推出智能电网：拥有精确线路故障检测功能

全球领先的半导体解决方案供应商Semtech Corporation日前宣布，智能电网产品制造商和监控解决方案提供商CAHORS Group已将Semtech的LoRa器件和LoRaWAN协议集成到其全新的Sentinel线路故障检测解决方案中，以简化智能电网网络中的缺陷监控。

LoRa是Semtech公司创建的低功耗局域网无线标准，低功耗一般很难覆盖远距离，远距离一般功耗高。LoRa的名字就是远距离无线电（Long Range Radio），它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远，在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。

“CAHORS将Semtech的LoRa器件和LoRaWAN协议认定为经过验证的物联网（IoT）平台，可提供支持电网数字化的功能，”CAHORS产品策略总监Christophe Aubigny说，“我们的全新Sentinel解决方案不断地对架空高压线路应用中的电网中等电压（Medium Voltage，MV）网络进行监控，并利用LoRa器件的远距离和低功耗功能来实时传输故障数据。准确的、最新的电网功能数据使客户能够更高效地去检测、定位和处理电网故障，并防止代价高昂的系统故障。”

将CAHORS基于LoRa的Sentinel产品安装在输电线支撑杆上，该系统可监控电压场传输，以定位和预测输电线上的故障，包括单相接地故障和多相短时及持续故障。传感器实时识别故障，并通过LoRaWAN网络将电能流数据（故障方向）传输给能源网格管理人员。管理人员通过评估故障数据来实现对故障区域的定位，从而对正在发生的故障做出快速响应，同时提高整体电网效率并防止断电。

“随着智能电网的数字化程度不断提高，电力公用事业正在寻求更智能的应用，以简化集成和部署，”Semtech无线和传感产品事业部公用事业垂直市场总监Rémi Demerlé说，“Semtech的LoRa代表了为智能公用事业领域中垂直市场提供的领先技术，可创建灵活、可扩展、易于使用和部署的计量解决方案。LoRa器件加速物联网解决方案更快上市，从而为客户提供了降低运营成本和提高效率的能力。”