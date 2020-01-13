青少年科学看点榜单发布：120万孩子最关注天文

1月13日消息，昨日，腾讯联合Science、清华大学在京举办第二届腾讯青少年科学小会。八位全球顶尖科学家、科普学者同台，在清华大学新清华学堂，为青少年系统盘点天文学、数学物理学、生命科学和化学等领域的年度科学成果。科学小会今年还首次推出“亲子专场”，邀请家长与孩子共同参与，一起感受科学的魅力。

在本届小会上，腾讯联合顶尖科学期刊Science发布了第二份年度《青少年科学看点榜单》，揭晓了“天文学”是中国青少年最受关注的科学领域。腾讯杰出科学家、量子实验室负责人张胜誉和中国月球探测工程首任首席科学家欧阳自远、Science新闻主编Tim Appenzeller、天体物理学家Avery Broderick、天文学家刘继峰、清华大学生命科学学院院长王宏伟、“搞笑诺贝尔奖”创始人Marc Abraham、无机化学专家David G。Evans等全球顶尖科学家、科普学者与青少年面对面，解读了黑洞、探月工程、冷冻电镜、量子物理等前沿科学突破背后的奥秘。

“期待更多孩子通过青少年科学小会，认识更多科学家、了解更多科学成果。”清华大学副校长薛其坤表示，科学和国家发展、人类命运之间存在密切联系，未来中国科研的主力将来自当下的孩子们，应培育新一代青年崇尚科学的观念。

“科学小会汇聚了大师的言传、科学的乐趣，希望能为呵护孩子们的好奇心做出一份贡献，在他们的心中播撒科学的种子。”腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武表示，“科学是一种探索未知的精神。它源自于我们在孩童时期就与生俱来的好奇心。虽然不是每一个孩子都将成长为科学家，但对这份好奇心的呵护和点亮，将有助于每一个孩子走出更美好的人生。这就是我们举办科学小会的初心。”

从黑洞、冷冻电镜到量子计算：大师为家长孩子讲科学故事

从黑洞到冷冻电镜下的微生物世界，七位科学家、科普学者在小会舞台上，以生动有趣的方式分享了研究进展和科学知识。

▲中国月球探测工程首任首席科学家欧阳自远院士演讲

中国月球探测工程首任首席科学家欧阳自远院士，分享了中国探月工程从起步阶段，到成功实现在月球背面登陆的艰辛历程。欧阳院士向孩子们解释了触达月球背面的科学原理，带领孩子们共同畅想未来人类探测迈向更广袤的太空。“中国首先发现了火星曾经有过生命的迹象，未来人类一定能够把火星逐步改造成青山绿水，将这个贫瘠的行星改为人类第二个栖息地，让人类的未来更美好，更幸福。”

▲拍摄全球首张黑洞照片的天体物理学家Avery Broderick演讲

Avery Broderick是“事件视界望远镜”（EHT，The Event HorizonTelescope）项目的主要负责人之一，带领团队拍摄到全球首张黑洞照片。“我们现在已经迎来了研究黑洞的黄金年代，青少年是一支主力军，将见证科幻小说变为真实世界的那一刻。”Avery Broderick说。他向青少年分享了照片背后的奥秘：“EHT项目有非常多遍布在全球的望远镜，那天所有的天文台和望远镜对准一个方向，那就是是女星系的M87黑洞，有史以来我们第一次拍到了黑洞的核心。”

▲中国科学院国家天文台副台长刘继峰演讲

黑洞探测在2019年实现的另一起重大突破，是11月中国科学院国家天文台副台长刘继峰及其团队捕猎到“黑洞之王”——一颗迄今为止质量最大的恒星级黑洞LB-1。“终有一天我们可以窥视宇宙全貌，洞察宇宙的每一个角落。“刘继峰说，“如何理解宇宙，是对我们人类的考验，也是对人类的馈赠。”

▲清华大学生命科学学院院长王宏伟演讲

作为世界最大冷冻电镜研究中心的建设主导者，清华大学生命科学学院院长王宏伟解析了微观世界的奥秘。他从显微镜技术数百年来的发展历史引入，阐述了冷冻电镜的突破性应用及其助益生物制药的前景。他勉励青少年，学好数理化知识、计算机技能，拥有广博的知识结构和对生命现象的好奇心，乐于天马行空地思考，喜欢在实验室里徜徉，未来就可能在生命科学领域取得建树。

▲“搞笑诺贝尔奖”创始人Marc Abraham演讲

“搞笑诺贝尔奖”创始人Marc Abraham，回顾了该奖项在过去29年间的经典获奖作品，让孩子们在笑声中收获关于科学的更多深思。比如曾有一位通过磁悬浮帮助青蛙飞起的搞笑诺贝尔奖得主，在十年后获得了真正的诺贝尔奖。他说：“对于搞笑诺贝尔奖，我们不在意它是好还是坏、是可能还是不可能，我们的评判标准就是它能否让人们发笑、感到有意思，并且在一周后还会带来思考。”

▲腾讯杰出科学家、量子实验室负责人张胜誉演讲

腾讯量子实验室负责人张胜誉讲解了量子算法的基本原理，介绍量子计算未来将会在人工智能、物理、化学等多个方面带来广泛应用。张胜誉说，“科学家的精神是追求一种真，一种美，一种对万世万物更深刻的理解，一种对人类生活更有意义的改变。”在“科技向善”使命和愿景下，腾讯大力投入人工智能、量子计算等将前沿科技，并成功运用在多个领域，如“绝艺”AI围棋、AI辅助医疗、寻找丢失儿童等。

▲北京化工大学特聘教授、科普学者戴伟（David G。Evans）演讲

作为英国皇家化学学会会士，戴伟（David G。Evans）用中文讲了24年化学。戴伟在现场以“阿拉丁神灯”的化学实验开场，分享了化学在人类生活和社会发展中扮演的关键角色以及水滑石材料的多元应用，以及自己在短视频平台做科普的心得，以轻松诙谐的方式带领孩子们敲开“快乐化学”的大门。

今年榜单囊括了天文学、数学物理学、生命科学和化学等四大领域的最新前沿科学突破，一些话题关乎人类对广袤宇宙的探索，例如首张黑洞照片面世，嫦娥四号在月球背面着陆等，有些话题则关乎人类自身，如利用细菌来创造通用血型，利用纳米机器人缩小肿瘤。榜单中的部分最新突破指向人类过去，如发现最古老人类头骨， 而影响人类未来的前沿进展，如将二氧化碳变回煤炭、AI在多人扑克中战胜人类等，也登上了十大看点榜单。