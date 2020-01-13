苹果下调设备回收价格，但影响大吗？

「Apple Trade In换购计划」是苹果推出的一项「以旧换新」活动，你可以用符合条件的设备来换购，并且在购买新设备时享受折抵优惠，苹果将根据设备的状况、配置及制造年份来给出实际折抵价值。

最近苹果悄然下调了「Apple Trade In换购计划」的设备估价，涉及的种类包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等。下调幅度最高的设备为iPhone XS Max，由此前最高的5160元下调至3750元，跌了将近1500元，其他设备也均有不同幅度的下调：

▪iPhone XS：3950元→3450元

▪iPhone XR：3220元→2350元

▪iPhone X：2860元→2300元

▪iPad：1180元→1150元

▪MacBook Pro：8490元→8250元

▪iMac：5470元→5250元

▪Apple Watch Series 4：1850元→1550元

此外，「Apple Trade In换购计划」还提供非苹果品牌的设备回收，这些产品的价格也有一定程度的跌幅，例如智能手机品类由原先的最高3970元折抵估价降至3750元、平板电脑最高折抵估价降了50元，新价格为2150元。

尽管回收和以旧换新长期以来一直是苹果提供的服务之一，但「Apple Trade In换购计划」确实在今年获得了苹果的更多支持，你可以在Apple官网或者Apple零售店，甚至广告牌上看到有关于这项计划的宣传，而且也取得了不错的效果。

库克此前在接受媒体采访时表示：超过三分之一的苹果用户在购买新iPhone的时候选择了「Apple Trade In换购计划」：「今年，我们切实地推动了这一政策，让消费者更多地考虑以旧换新。走进苹果零售店的人中，有多达三分之一甚至更多的人使用以旧换新，而且这个数字正在上升，我认为这是一个积极的信号。」

如果单看回收价格，「Apple Trade In换购计划」所给出的设备估价与市面上其他电子设备回收平台相比并不具有竞争力，目前国内某回收平台给iPhone XS Max开出了最高6011元的回收最高价，比「Apple Trade In换购计划」降价之前的5160元还高出将近1000元。

那么为何还有那么多人选择「Apple Trade In换购计划」呢？服务背后的便捷性以及低门槛可能是更为重要的原因。

相比其他回收平台，「Apple Trade In换购计划」在回收设备时更为便捷，如果你是在苹果官方线下零售店进行的服务，只需要将设备交给店内的工作人员，经过短暂的检测之后便能够现场获得设备的估价。反观第三方平台，回收设备可能要自己亲自寄送到检测机构，而且设备还可能存在被掉包的风险。

此外，「Apple Trade In换购计划」的回收门槛也更低，不仅支持非本地区销售的设备，也就是说如果你手持的是非国行设备，甚至是「有锁」设备，依旧可以享受这项服务。

那么问题来了。苹果本次调整了回收价格之后，你还会选择「Apple Trade In换购计划」吗？