谷歌披露iOS 12.4漏洞详情：黑客可远程破解iPhone，监控用户

IT之家1月13日消息 谷歌称，较早版本的iOS中的漏洞能够使攻击者远程侵入iPhone，而无需跟用户进行任何交互。

谷歌Project Zero团队解释说，该安全漏洞在iOS 12.4中被发现，并于2019年年中在iOS 12.4.1中得到修复，该漏洞基本上可以使恶意行为者获得对iPhone上几乎所有内容的访问权限。

黑客唯一需要的就是用户的Apple ID来发起攻击，该攻击只需几分钟。之后，攻击者可以访问文件，密码，双重身份验证代码，短信，电子邮件和应用程序数据。

更糟糕的是，黑客可控制麦克风和相机监视iPhone用户。CVE-2019-8641中记录了用于攻击的漏洞，该漏洞使黑客可以绕过ASLR，然后在沙箱外部启动远程代码执行，而无需用户执行任何操作。

谷歌研究人员在对该安全漏洞进行的技术分析中解释说，虽然该漏洞已得到解决，但还需要采取其他缓解措施，以防止出现类似的问题。

尽管该漏洞使攻击者可以完全破坏iPhone，但只有运行iOS 12.4的设备才受此影响，因此，如果你已经安装了iOS 13，则应该处于安全状态。实际上，这是保持安全并避免受此漏洞或类似漏洞潜在攻击威胁的唯一建议：尽快更新至最新版本，因为新版本中都包含最新的安全补丁。