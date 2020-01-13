腾讯张志东谈科技向善：不是口号，是产品能力和机会

1月12日晚间消息，腾讯公司发布《科技向善白皮书2020》。腾讯主要创始人之一、原CTO张志东在演讲时指出，科技向善是一种产品能力，是一种产品机会，是所有科技类企业和组织都可以思考和实践的。

“科技向善不是口号，而是数学模型、UI细节、设计美学、商业模式等实实在在的探索”，张志东说，“科技向善是一种产品能力，是一种产品机会，是所有科技类企业和组织都可以思考和实践的”。他希望科技向善这个“舞台”，能吸引更多有知识有能力的人士，打造更百花齐放的善用科技的案例，给社会带来更多科技向善的信心。

他介绍了四个案例，前两个是国内商业公司在产品中融入善意的例子，后两个是海外新型NGO和新型企业的例子。它们的共同点在于，“都是尝试用科技和产品来帮助解决社会问题”。

腾讯集团高级副总裁郭凯天指出，科技向善成为腾讯新愿景使命，只是千里之行的第一步。他说：“人类面对数字社会还是混沌的，还没有到达豁然开朗、完全光明的地步，数字社会如何治理，隐私如何保护，数据产权归谁，所有问题我们开始探讨和思考，还没有结论”。

那么，大公司、小公司和多元社会主体如何科技向善？

《白皮书》中认为，科技向善有两重含义，一是实现技术为善，二是避免技术作恶。前者指向“善品创新”，后者指向“产品底线”。

对大公司来讲，“产品底线”是首要关注的命题，即既有业务如何维持高底线，主动面对、解决产品引发的社会问题和冲击，乃至将解决方案转化为全新的业务机会。“底线”既是现有法律法规，也是道德风气、社会良俗、行业公约，更是产品设计中的智慧与美感。有能力的企业，应该使产品“合乎规矩”，在理性的基础上实现业务需求。

对成长型公司、创业公司来讲，“善品创新”是更大的机会，若能找到合适的定位，在创立之初就能实现向善和商业发展的兼容，就能走出独有的行动路径。对政府来讲，立法和执法是核心的行动路径。