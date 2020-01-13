湖畔大学迎来新生面试日，马云表示难以取舍

1月13日晚间消息，湖畔大学迎来一年一度的新生面试日。马云、郭广昌、沈国军等面试官纷纷表示难以割舍，无法选择，因为这批报名湖畔的新生代企业家“越来越优秀”。

马云在与面试候选学员沟通时说：“这一代企业家无论知识结构、思想、条理，都远远超越了我们这一代。这一代企业家让我们有理由相信未来中国经济充满希望。”

湖畔录取率仅3%，比哈佛还难

今年湖畔大学第六期招生，要在1500多名报名企业家中选拔40多人，录取率仅有3%，比哈佛、斯坦福还难。进入最终面试的企业家有145位，平均年龄38.8岁，平均创业两次，平均创业年限长达10年。

湖畔大学创立于2015年，不同于传统的商学院，湖畔大学不是由学者来培养企业家，而是由马云、柳传志等成功企业家亲自授课、交流，将自已的人生经验甚至失败教训毫无保留地向年轻一代分享，实现企业家精神的代际传承，推动企业家成长。

今年145位入围面试的企业家当中，有25位企业家是第二次，甚至是第三次报名湖畔大学。

敏感的风投机构也把被投企业家能否进入湖畔作为投资成功与否的一个潜在标准。今年有120位投资人为湖畔推荐了140位候选人。

来湖畔学什么

马云在与145位候选人沟通中，再次说明了来湖畔到底学什么：来湖畔要学习和研究的就是做企业的基本规律，把握未来判断的方法论。

对于大部分昨天的企业家来讲，没有传统的企业，只有落后的企业，没有传统的企业家，只有活在昨天的企业家。对于活在昨天的企业家来讲，2019年困难只是刚刚开始，对于那些愿意改变自己，适应未来，把未来当做挑战的企业家，我认为机会是刚刚开始。

马云说：

湖畔不教怎么赚钱，只教怎么创造价值；

湖畔不教怎么做企业，只教怎么做一个好的企业家；

湖畔也不教怎么成功，而是分享别人的失败；

湖畔不是圈子，湖畔是一个思想交流的地方。

“学”和“习”不一样

马云表示，在今天的形势下，来面试的企业家都已经做得很成功，但依然选择来湖畔学习，这种精神非常宝贵。

马云说，学和习是两个不同的意思。有的人学而不习，有的人习而不学，而真正的学习是要把学和习结合起来。

只有昨天的专家，没有未来的专家。马云说，创业者最大的竞争对手是未来。想要成为未来的专家，就要不断学习。

马云希望，无论进不进湖畔，候选企业家都能够永远保持学习的精神和能力。因为只有会学习、愿意学习的人才能面向未来。