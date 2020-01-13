比亚迪：“刀片电池”让成本或降20%-30%，特斯拉降价影响有限

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IT之家1月13日消息 比亚迪董事长王传福近期透露，比亚迪近期开发的“刀片电池”将首次量产，并应用在新车型比亚迪“汉”。
据e公司报道，比亚迪相关人士对表示：“新型电池体积比能量密度能提升50%左右，成本估计能下降20%-30%。”
对于新车型是否是为了应对特斯拉Model 3的降价，对方称：“我们产品和特斯拉产品定位不同，存在差异化竞争，所以对我们的影响是非常有限的。”
据悉，比亚迪“汉”将于2020年6月上市，续航600公里。
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