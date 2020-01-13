AirPods官网能刻生肖，为什么iPhone却没有这待遇？

快过年了，如果你打算送朋友一件礼物，想要有面子还要有逼格，应该送什么？

对一些科技发烧友来说，买一件刻字的苹果产品作为礼物也许是个不错的选择。在苹果官网你可以选择给AirPods、Apple Pencil、iPad、iPod touch等产品刻上想要表达的心意，尤其是最近苹果官方开放了AirPods Pro生肖、表情镌刻，更是拉动了一波强劲的销量增长。

不过，对于iPhone、MacBook这样的产品，官网却不支持镌刻内容。为什么在同样是苹果出品，有些可以进行镌刻有的却不能？作为苹果支柱产品的iPhone为什么享受不了和AirPods一样的待遇？如果你也对这件事好奇，那么今天不妨和极客之选（公众号GeekChoice）一起来看看它背后的秘密。

精打细算的工艺成本帐

材质和工艺是产品镌刻首先要考虑的两个重要问题。如果你试着打开官网，看一看苹果官方那些能镌刻的数码产品，你或许会发现一些特别点，比如AirPods以及AirPods Pro这些外壳材质是塑料，iPad、iPod touch外壳则为金属。

对于这两种材料，现在的激光雕刻技术都能够非常容易地进行雕刻，技术成熟、速度快并且几乎不会失败，同时只要需求量大几乎不会提高多少成本。

手机材质变化太快，图自 express.co.uk

把视线放到iPhone上，从iPhone一代到如今的iPhone 11 Pro系列，后盖材质使用过塑料、金属、玻璃等多种材料，每隔几年就会变化，并且每次变化跨度都不小，这就对后盖雕刻带来不小问题，那就是即便可以雕刻，苹果也需要每隔几年来思考雕刻的新技术，不管时间还是金钱成本来说都不是很划算。

从时间上来说，苹果每天要生产大量iPhone，可能你购买一台镌刻内容的iPhone花掉的时间苹果可以连续生产十台iPhone，这样对苹果来说并不划算，从金钱成本上来说一台售价上万元的iPhone，不管刻字还是不刻，对于你做购买决定的影响都没有那么大，因此苹果在算过这笔账之后会做出这样的考量。

MOTO X的个性化后盖

一个关于MOTO X手机的例子也许能对这一观点进行作证。在2013年MOTO X发布之后，人们对于这款手机的个性化后盖赞不绝口，除了当时常见的塑料材质，MOTO官方还提供了皮革、竹子、木材等各种可定制后盖，并且在此基础上，摩托罗拉官方还计划在其官网上线自定义雕刻服务，但是在经过各种测试之后，官方最终取消了这一服务，原因在于要在不同后盖材料上面刻字采用的工艺有很大不同，并且也很难保证手机后盖的强度等指标，因此，对于每隔几年就要改变材料的苹果来说，要在iPhone上刻字并不是那么容易的事情。

但是说到这你也许会问，MacBook是金属材料，外观设计也没太大变化，为什么也没有加入镌刻选项呢？这不是很容易的事情吗？在工艺和成本之外还有什么对于产品定制的阻碍呢？这时候我们就要从具体产品区别具体情况了。

产品类别决定销售方式

我们首先要思考一个问题，苹果为什么会在AirPods、Apple Pencil、iPad、iPod touch这些产品上提供镌刻服务？

一个显而易见的回答是，为了卖的更好。更确切的说，以上这些产品，都是利润率高，但并不是人人都需要的数码产品，假如你听歌追求音质，那么你可能更喜欢头戴式耳机而不是AirPods，假如你已经有了iPhone，那么iPod touch这种产品就不是必需品。因此，如果能够通过镌刻进一步提升销量，那么苹果自然会提供这样的服务。

另一方面，这类产品还有一个很不错的特质，由于它们没有iPhone、MacBook那么贵，尺寸也不大，所以除了自己用之外还能送给亲戚朋友，从礼物角度来说，提供镌刻服务自然是另一种吸引顾客购买的方式。

但是iPhone、MacBook这样的产品本身就属于每天我们都会用到的生产力工具，将这类产品称为「刚需」并不过分，更何况人们天天在使用中要经历各种各样的情况，它们的工具属性更强，作为苹果的重要产品线，选择购买它们的人是固定且忠实的一批用户，在做出决策时，大家对这类产品更关心的其实是性能升级和新的功能点，不会因为不能镌刻就放弃购买，苹果对这类产品的购买人群就不再是以礼品的形式进行宣传推销。

彰显个性的新机会

送给别人的礼物总是想要表明心意，所以刻上一段想说的话来表达感情再好不过，但随后的问题也许会比想象中要多。无论你在什么产品上刻字，这都意味着在你想要出二手产品时更加麻烦，这其实在某种程度上给很多厂商带来了新的机会。

比如为了表达个性，iPhone用户最爱做的事情就是给手机买各种各样有趣新奇的手机壳，iPhone用户也是所有手机品牌中最幸福的一群人，他们可以在较长的手机生命周期里，看到各种各样有趣的脑洞出现在手机后盖上，作为消费电子产品中最受人关注的品牌，无数第三方厂商为想要个性的用户带来了不用雕刻就能满足的个性需要。

图片来自网络

MacBook其实也有相似的情况，不过除了保护壳，MacBook用户更喜欢用各种贴纸贴在自己的笔记本上，有很多富有创意的设计还凸现了苹果的品牌，所以说苹果没有在这些设备上做镌刻服务未必是件坏事，因为这不但让不少第三方机构多了一条生财之道，也为很多用户带来了「后悔药」的选择。

回过头来再想想，其实苹果没有给iPhone推出镌刻服务也没那么糟糕，毕竟就算刻了字你还是要带手机壳，如今追求个性化还有很多方法，不管给自己还是送人，带壳带贴纸也会是一个不错的选择。