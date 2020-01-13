香港首家数字银行为储户提供6%的利率，高出传统银行

香港首家新一代数字银行正在加入对存款的竞争，其给储户提供6%或更高的存款利率。八家准备在香港提供虚拟银行服务之一的众安银行（ZA Bank）已开始试运行，该行向精选的一组存款人支付的存款利率要比汇丰和渣打等老牌银行高出3个百分点。尽管许多人怀疑新银行是否能够维持这样的利率，但这已经给香港规模达4,100亿美元本币定期存款业务即将面临的激烈竞争敲醒警钟。

“这更多的是一种噱头，不应该会成为常态。”招商永隆银行的Terry Siu表示，该行向新储户支付3.8%的两个月港币存款利率。“但是随着这八家银行的涌现，对资金的竞争确实在加剧。”

众安作为香港首家仅提供数字银行服务的银行于上月开始试运行。据一位知情人士透露，它给为期三个月上限为200,000港元（合25，000美元）的存款提供6%的利率。这位知情人士说，这些账户设定的利率为2%，但可以为某些客户提供额外4%的利率。根据其网站介绍，其现在正为最多50个客户的最高100,000港元存款提供6.8%的利率。

渣打银行、汇丰银行和中银香港给上述期限的存款支付1.9%至2.3%的利率。

香港金融管理局去年向蚂蚁金服、腾讯等八家企业发放了虚拟银行牌照。

鲜明对比

这个存款利率水平与部分发达地区形成了鲜明的对比，在一些发达地区，中央银行已将基准利率降至零以下，迫使银行在某些情况下将负利率转嫁给零售客户。在负利率持续最长的丹麦，一些银行现在向储户收取费用。

全球其他互联网银行的存款利率也较低。在英国的Monzo给储户提供1.3%左右的利率，而澳大利亚的86400则给一些储户支付2.25%的利率。在美国，高盛集团的Marcus合资企业提供的一款储蓄帐户的利率为1.7%。

众安银行的一位发言人拒绝就该存款利率水平发表评论，但表示将分阶段推出新产品。众安表示，它将为用户提供“24/7的全天候服务”，使客户仅用香港身份证即可在五分钟内开设一个帐户。

一位金管局发言人周五在对彭博的评论中表示，“注意到”一些银行可能会向某些客户提供“促销”利率，同时强调银行产品是商业决策。

她表示，“虽然金管局不会干扰单个机构的商业决策，但如果虚拟银行计划在没有中期可靠盈利计划的情况下，在最初运营的几年中通过大量亏损来积极增加市场份额，这将是一个令人担忧的问题。”

虚拟银行类似于传统的零售银行服务，因为他们将能够接受存款和发放贷款。但是他们基本不会建立实体分支机构，这样可以降低成本。