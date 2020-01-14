2019年Q4全球PC出货量攀升至7180万台：联想第一，苹果Mac逆市销量下滑

北京时间1月14日早间消息，IDC公布的数据显示，2019年四季度，全球PC销量达到7180万台，创下4年来单季出货量新高。全球PC销量虽然攀升，但受益的不是苹果。

2019年四季度，联想仍然是全球最大PC商，出货量1780万台，同比增长6.5%。惠普排在第二位，出货量1717万台，戴尔第三位，出货量1246万台。

排名第四的是苹果，出货量估值约为470万台，同比减少5.3%。根据IDC的统计，苹果在全球PC市场的份额约为6.6%，2018年四季度时约为7.3%。虽然Mac销售遭遇重重挑战，但iPad和iPhone势头良好，抵消了Mac造成的影响。

2019年全球，全球PC出货量同比增加2.7%，2011年以来首次实现全年增长。2019年苹果的出货量只有1768万台，同比减少2.2%。

Gartner也在同一时间公布PC统计数据。2019年四季度，Gartner认为全球PC出货量同比增长2.3%，全年增长0.6%。四季度，全球PC出货量约为7060万台，苹果出货量526万台，同比减少3%，市场份额7.5%。2019年全年，Gartner认为苹果出货量约为1835万台，比IDC估计的数字高一些。

再看美国市场，Gartner数据认为苹果2019年四季度的出货量约为213万台，同比增长0.8%，市场份额13.6%。在美国，惠普、戴尔、联想排在前三位，苹果排在第四位。

虽然Gartner与IDC的数据稍有差异，但它们都认为全球PC市场有复苏迹象，而苹果未能从中获利。