内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

吸引高端品牌打广告，TikTok拟推精选内容流媒体

2020/1/14 8:01:40来源：网易科技作者：小小责编：懒猫评论：

1月15日消息，据外媒报道，据三名知情人士透露，颇受青少年欢迎的短视频应用TikTok（抖音海外版）正在考虑推出新的流媒体服务，可能包括从日益壮大的TikTok创作者群体或专业内容创作者的原创视频中精选的内容。

此举将使TikTok效仿美国竞争对手Snap的做法，即向更多高端品牌收取比其现有短视频内容更高的广告费。TikTok的决定可能会减轻大品牌和广告公司的担忧，因为他们担心自己的广告可能与这个新生平台上令人烦恼甚至非法的帖子同时出现。

TikTok在短短3年时间里就吸引了逾10亿月活跃用户，但在内容审核方面落后于规模更大的竞争对手。上月，几名研究人员宣称发现了该应用程序上存在不合适的内容，比如针对女性的暴力行为，这似乎违反了它的政策。

在TikTok复制Snap的做法之际，该公司高管们始终在积极向美国和欧洲品牌推销，以加速该应用的商业化。TikTok还在从Facebook、Snap等竞争对手那里高调招聘，并为广告客户开发工具，包括允许企业无需通过客户经理即可购买广告的平台。

TikTok美国广告合作关系负责人、Facebook前高管布莱克·钱德利(Blake Chandlee)此前接受采访时表示，该公司也在考虑如何让用户直接从品牌上购物。

TikTok表示:“看到来自我们创作者社区的创造力，以及他们在为TikTok创造定制和原生内容方面取得的成功，都令人感到兴奋。随着这个社区的发展，我们期待着继续与他们合作。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：TikTok

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    