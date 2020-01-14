吸引高端品牌打广告，TikTok拟推精选内容流媒体

1月15日消息，据外媒报道，据三名知情人士透露，颇受青少年欢迎的短视频应用TikTok（抖音海外版）正在考虑推出新的流媒体服务，可能包括从日益壮大的TikTok创作者群体或专业内容创作者的原创视频中精选的内容。

此举将使TikTok效仿美国竞争对手Snap的做法，即向更多高端品牌收取比其现有短视频内容更高的广告费。TikTok的决定可能会减轻大品牌和广告公司的担忧，因为他们担心自己的广告可能与这个新生平台上令人烦恼甚至非法的帖子同时出现。

TikTok在短短3年时间里就吸引了逾10亿月活跃用户，但在内容审核方面落后于规模更大的竞争对手。上月，几名研究人员宣称发现了该应用程序上存在不合适的内容，比如针对女性的暴力行为，这似乎违反了它的政策。

在TikTok复制Snap的做法之际，该公司高管们始终在积极向美国和欧洲品牌推销，以加速该应用的商业化。TikTok还在从Facebook、Snap等竞争对手那里高调招聘，并为广告客户开发工具，包括允许企业无需通过客户经理即可购买广告的平台。

TikTok美国广告合作关系负责人、Facebook前高管布莱克·钱德利(Blake Chandlee)此前接受采访时表示，该公司也在考虑如何让用户直接从品牌上购物。

TikTok表示:“看到来自我们创作者社区的创造力，以及他们在为TikTok创造定制和原生内容方面取得的成功，都令人感到兴奋。随着这个社区的发展，我们期待着继续与他们合作。”