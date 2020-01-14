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Linux Lite 4.8稳定版发布：来势汹汹挖Windows 7用户

2020/1/14 8:51:11来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

Linux Lite 发行版创建者 Jerry Bezencon 今天发布了 Linux Lite 4.8 稳定版，在这样一个值得被铭记的日子（Windows 7 在2020年1月14日正式结束支持）发布新版 ，当然是“有所企图”。

发布公告一开始就写到，Welcome Windows 7 people。由于 Windows 7 已寿终正寝，Jerry 表示他希望借此机会推荐大家使用这个面向 Windows 7 使用者的简单、快速和免费替代方案。

Linux Lite 通过提供完整的、与 Microsoft 系软件兼容的 Office 套件、熟悉的软件（诸如 Firefox, Chrome, Teamviewer, VLC）和完整的系统备份工具，以及全面且易于遵循的帮助手册，可帮助 Windows 7 用户过渡到基于 Linux 的操作系统。通过 Steam 平台，Windows 7 用户也可以继续畅玩 Windows 游戏和更熟悉的软件。

Linux Lite 的桌面布局与 Windows 中的布局相同，左侧提供了“开始”菜单，右侧包含“音量”、“网络”和“日历”选项的托盘，此外还提供了熟悉的“桌面”图标，可帮助使用者迅速准确地返回系统桌面。

Linux Lite 4.8 的发布目的应该是为吸引 Windows 7 用户使用，因此并未看到详细的更新内容介绍。不过此版本取消了开箱即用的 VirtualBox 支持，这主要是基于性能方面的考虑，如果需要在 VirtualBox 中安装 Linux Lite，请使用以下代码：

sudo apt-get install virtualbox-guest-dkms virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11

发布公告的最后还简单预告了 5.x 系列的变化，5.x 系列将运行 XFCE 桌面环境，并将继承先前系列的所有永久功能。团队也将会认真考虑 UEFI & SecureBoot，这尚未有定论。

Linux Lite 的下载地址和安装教程请点此查看

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关键词：LinuxWindows 7

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